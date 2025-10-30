96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis

Adana'da 6 Şubat 2023 depreminde 96 kişinin ölümüne neden olan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün, istinaf bozma kararı sonrası yeniden yargılandığı davada da aynı cezaya çarptırıldı. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Alpargün'e "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verdi.

Abone ol

Adana'da, 6 Şubat 2023 depremlerinde 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili yeniden yargılanan müteahhit Hasan Alpargün hakkında, istinaf mahkemesinin bozma kararına rağmen ilk hüküm tekrarlandı. Sanığa, "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Alpargün, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma salonunda sanık avukatları ile bazı müştekiler hazır bulundu.

SAVUNMA VE MÜTALAA

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, sanığın eyleminin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçu kapsamında değerlendirilmesini ve bu suçtan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Alpargün ise savunmasında, apartmanın yapımında herhangi bir kusuru olmadığını öne sürdü:

"İnşaatta hiçbir eksik malzeme kullanmadım. 1975 Deprem Yönetmeliği'ne uygun inşaat yaptım. Proje eksiksiz ve kusursuzdur. Binanın iskanını aldım."

Ciddi sağlık sorunları olduğunu ve kanser hastası olduğunu belirten Alpargün, 33 aydır tutuklu bulunduğunu ifade ederek tahliyesini ve beraatini talep etti.

MÜŞTEKİ TALEBİ: OLASI KAST

Davaya katılan müştekiler, sanıktan şikayetçi olduklarını yineleyerek Alpargün'ün "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Müşteki avukatları da mahkemeye sunulan yeni bilirkişi raporuna dikkat çekti.

Müşteki avukatları, Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan 6 kişilik heyetin hazırladığı 46 sayfalık ikinci bilirkişi raporunun dikkate alınmasını ve bu rapora dayanarak sanığın "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılmasını, savcılığın mütalaasını bu yönde değiştirmesini talep etti.

MAHKEME KARARI VE HÜKMÜN TEKRARI

Beyanların ve taleplerin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, ilk kararda olduğu gibi sanık Hasan Alpargün'ü yeniden "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırdı.

Verilen ceza: 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası.

Mahkeme ayrıca, sanık Alpargün'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana'da 6 Şubat 2023 depreminde yıkılan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün hakkında soruşturma başlatılmış ve yakalama kararı çıkarılmıştı.

Yurt Dışına Kaçış Girişimi: Alpargün'ün 6 Şubat 2023'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gittiği tespit edilmişti.

Yakalanma ve Tutuklama: Çalışmalar sonucunda Lefkoşa Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan Alpargün, Adana'ya getirilerek 13 Şubat 2023 tarihinde tutuklanmıştı.

Para Transferi İddiası: Soruşturma aşamasında Alpargün'ün, 990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin lirasını Türkiye'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa'da daire satın alma girişiminde bulunduğu öne sürülmüştü.

İlk Karar: Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Eylül 2024'te ilk karar duruşmasında Alpargün'ü 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Bozma Kararı: Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, bu kararı "hukuka aykırı" bularak bozmuş ve dosyayı yeniden incelenmek üzere Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.