Casusluk soruşturmasında Nedim Şener'den Ekrem İmamoğlu'na olay soru

Casusluk soruşturmasında Nedim Şener'den Ekrem İmamoğlu'na olay soru

Gazeteci Nedim Şener, casusluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na değinerek "Mazbatalı bir şekilde koltuğa oturduğun gün ilk akla gelen şey veri tabanının kopyalanması olabilir mi ve bunu senden kim istemiş olabilir." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan, Merdan Yanardağ, Melih Geçek ve Hüseyin Gün hakkında "casusluk" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Savcılık İstanbul Senin uygulamasını kullanan milyonlarca kişinin verilerinin yabancı ülkelere sızdırıldığını ve dark web üzerinden satıldığını iddia etti.

İstanbul Senin uygulamasını kullanan 4,7 milyon kişinin verileri ve konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırıldığını, Uygulamayı kullanan 3,6 milyon kişinin verilerinin ve konum bilgilerinin dark web üzerinden satışa çıkarıldığını, Bu uygulamanın içinde bir altı uygulama olan İBB Hanem'de ise 11 milyon kişinin sandık verilerinin işlendiğini ve program dışına sızdırıldığını öne sürdü.

Soruşturmaya konu olan İBB uygulamalarıyla ilgili İmamoğlu'nun seçim sonrası verdiği talimat, son tutuklamalarla birlikte yeniden gündem oldu.

Dışarıdan temin edilecek 3 kişi vasıtasıyla veri tabanının kopyalanması istiyor

Soruşturma kapsamında tutukmana İmamoğlu hakkında gazeteci Nedim Şener, Youtube kanalı GDH'de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu:

"İmamoğlu'nun ilk yaptığı şey ne? 17 Nisan'da mazbatasını alıyor. 18 Nisan'da İBB'nin tüm veri sisteminin kayıtlı olduğu veri tabanının yedeklenmesi ve kopyalanmasına dair karar imzalıyor. Dersin ki adam bir şeyden şüphelenmiş işte geçmiş dönemle ilgili. Tamam o zaman İBB'nin uzmanlarını çağırırsın, şüphelendiğin bir şey varsa Mali Şube'yi çağırırsın. İçişleri Bakanlığı müfettişlerine ihbarda bulunursun. Veri tabanını kopyalayın ben sorumluluk kabul etmiyorum. Benden sonra yapacağım işlemleri sorun. Öyle yapmıyor. Dışarıdan temin edilecek 3 kişi vasıtasıyla veri tabanının kopyalanması istiyor. İnsan şunu sorar.

Mazbatalı bir şekilde koltuğa oturduğun gün ilk akla gelen şey veri tabanının kopyalanması olabilir mi ve bunu senden kim istemiş olabilir."

