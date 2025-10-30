BIST 10.888
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'dan önemli açıklama: "İstikrarlı bir Suriye Almanya'nın çıkarınadır"

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, istikrarlı bir Suriye'nin Almanya'nın çıkarına olduğunu belirtti.

Bakan Wadephul, Suriye'ye yapacağı ziyaret öncesinde yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin doğrudan Avrupa Birliği'nin (AB) komşu bölgesinde yer aldığını kaydetti.

Wadephul, Suriye'de yaşanan her şeyin doğrudan veya dolayı bir şekilde Almanya'ya etkisi olduğunu aktardı.

"İstikrarlı bir Suriye Almanya'nın çıkarınadır. Bu yüzden de Suriye'nin bir an önce ekonomik olarak yeniden ayağa kalkmasını istiyoruz." ifadesini kullanan Wadephul, Esed diktatörlüğünün yıkılmasıyla Suriye'deki insanların yeni bir döneme girdiğini belirtti.

Wadephul, şimdi bu insanlara destek olmak istediklerine işaret ederek 12 yıllık iç savaşta açılan derin yaraların iyileşmesinin on yıllar süreceğini, ülkenin büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Özgür, güvenli ve istikrarlı bir Suriye'nin temelinin atılması için ön koşulun cinsiyet, din, etnik veya sosyal kökenden bağımsız tüm vatandaşlara onurlu ve güvenli bir yaşam garanti edilmesi olduğunu aktaran Wadephul, Almanya'nın bu temelin oluşmasında katkı sağladığını belirtti.

İç savaş sırasında bir milyondan fazla Suriyelinin Almanya'ya sığındığına işaret eden Wadephul, "Birçoğu burada sadece koruma bulmakla kalmadı, yeni bir yurt da edindi. Bazıları Suriye'ye dönmeyi ve ülkelerini yeniden inşa etmeyi düşünüyor. Ülkelerimiz arasındaki bu özel ilişkiyi de Suriye'deki ortaklarımızla yoğun bir şekilde ele almak istiyorum." ifadesini kullandı.

Bu arada, Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Wadephul'un Suriye'de, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşeceği belirtildi. Wadephul'un daha sonra Lübnan ve Bahreyn'e geçeceği bilgisi paylaşıldı.

