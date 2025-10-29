Hakem Zorbay Küçük bahisçi çıktı! Erman Toroğlu ve Emre Bol'dan olay yaratan açıklamalar
152 hakem "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi. O hakemlerden biri de Süper Lig'de çok sayıda maç yöneten Zorbay Küçük oldu. Eski hakem Erman Toroğlu ve yorumcu Emre Bol, Zorbay Küçük için olay açıklamalar yaptı.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarıyla Türk futbolu büyük bir skandalla sarsıldı. 152 hakem futbola bahisi karıştırdıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilirken, geçtiğimiz sezonlarda adı sıklıkla tartışmalı maçlarda geçen üst klasman hakemlerden Zorbay Küçük’ün de yer alması geceye damga vurdu. Hakem Zorbay Küçük hakkında çok sert yorumlarda bulunan eski hakem Erman Toroğlu ve yorumcu Emre Bol ise söyledikleri sözlerle dikkat çekti.
Sky Spor ekranlarında yorumculuk yapan Emre Bol, "Zorbay Küçük, Kuşadası’nda uyuşturucu maddeyle yakalandı. O an yanında olan kız arkadaşı suçu üstleniyor ama yapılan testlerde her ikisinde de uyuşturucu maddeye rastlanıyor ve 5 yıl denetimli serbestlik kararıyla serbest bırakıldı. TFF, bu kişiye 5 yıl daha hakemlik yaptırdı. Bu süreçte de takır takır bahis oynuyor." dedi.
"Bir batağın içerisindeyiz"
Emre Bol, "Hep bir şeylerden kuşkulanmıştık. Bu hakem bu kararı verdiğinde, ya kötü niyetli olmalı ya da bu işi hiç bilmemeli diye yorumlar yapmıştık. Hepsi şeytan gibiymiş. Bir bataklığın içerisindeyiz. Bu şeytanların takımı olur mu? Bunların takımı dolar. En çok oynadıkları bahisler birincisi korner ikincisi ilk golü kim atar?" diye konuştu.
"Tazminat avcısı"
Emre Bol, "Zorbay Küçük bu işte adeta bir marka. Tazminat avcısı, servet avcısı diyebiliriz. Hakaret davalarında hakemlik camiasında bir marka, bir lider olduğunu Tahir Kum ortaya çıkardı. " diye konuştu. Emre Bol, "Her bahis sitesinin statlara gönderdiği adamlar var. Mafya bu adamları bulmuş. Adamın yanında silahla oturuyorlar, “30 saniye geç bildir.” diyorlar. 30 saniye geç bildirdiğinde ise takır takır bahis oynanıyor ve acayip paralar kazanılıyor." dedi.