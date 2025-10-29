Hakem Zorbay Küçük bahisçi çıktı! Erman Toroğlu ve Emre Bol'dan olay yaratan açıklamalar

"Bir batağın içerisindeyiz"

Emre Bol, "Hep bir şeylerden kuşkulanmıştık. Bu hakem bu kararı verdiğinde, ya kötü niyetli olmalı ya da bu işi hiç bilmemeli diye yorumlar yapmıştık. Hepsi şeytan gibiymiş. Bir bataklığın içerisindeyiz. Bu şeytanların takımı olur mu? Bunların takımı dolar. En çok oynadıkları bahisler birincisi korner ikincisi ilk golü kim atar?" diye konuştu.