BIST 10.878
DOLAR 41,98
EURO 48,70
ALTIN 5.371,98
HABER /  POLİTİKA

Eski Başbakan Mesut Yılmaz kabri başında anıldı

Eski Başbakan Mesut Yılmaz kabri başında anıldı

Eski Başbakan Mesut Yılmaz, vefatının 5. yıl dönümünde Beykoz'daki kabri başında anıldı.

Abone ol

Yılmaz'ın Kanlıca Mezarlığı'ndaki kabri başında Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Anma programına Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, kardeşi Turgut Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ile sevenleri ve akrabaları katıldı.

Berna Yılmaz, eşinin kabri başında yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin her tarafından arayan dostlara çok teşekkür ediyorum. Sizler ona karşı olan sevginizi, saygınızı ve vefanızı hiçbir zaman unutmadınız. Sağ olsun, Ankara'dan Cemil Çiçek bey aradı. Erol Evgin aradı. Gösterdiğiniz güzel duygulara çok teşekkür ederim." dedi.

Mesut Yılmaz, 30 Ekim 2020'de İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında vefat etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
THY, Bank of China'dan 5 yıl vadeli, 2,9 milyar yuan finansman
THY, Bank of China'dan 5 yıl vadeli, 2,9 milyar yuan finansman
"Aile Yılı" ilan edilmişti! Özel indirimden tren seferlerinde tam 2226 bin 182 kişi faydalandı...
"Aile Yılı" ilan edilmişti! Özel indirimden tren seferlerinde tam 2226 bin 182 kişi faydalandı...
Endeksa Eylül 2025 verilerini açıkladı: En yüksek kira getirisi Ankara'da
Endeksa Eylül 2025 verilerini açıkladı: En yüksek kira getirisi Ankara'da
Beşiktaş-Fenerbahçe ve Galatasaray-Trabzonspor derbilerinin hakemleri belli oldu
Beşiktaş-Fenerbahçe ve Galatasaray-Trabzonspor derbilerinin hakemleri belli oldu
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'dan önemli açıklama: "İstikrarlı bir Suriye Almanya'nın çıkarınadır"
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'dan önemli açıklama: "İstikrarlı bir Suriye Almanya'nın çıkarınadır"
Merve Dinçel dünya şampiyonu oldu
Merve Dinçel dünya şampiyonu oldu
Casusluk soruşturmasında Nedim Şener'den Ekrem İmamoğlu'na olay soru
Casusluk soruşturmasında Nedim Şener'den Ekrem İmamoğlu'na olay soru
Türkiye Petrolleri'ne operasyon üst düzey isimler var! TP kimin sahibi...
Türkiye Petrolleri'ne operasyon üst düzey isimler var! TP kimin sahibi...
96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis
96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis
Bakan Uraloğlu "Bu, Türkiye'de ilk, dünyada da sayılı" diyerek açıkladı
Bakan Uraloğlu "Bu, Türkiye'de ilk, dünyada da sayılı" diyerek açıkladı
Karaman'da korkunç kaza! Otomobilin devrildiği kazada 1 ölü, 3 yaralı
Karaman'da korkunç kaza! Otomobilin devrildiği kazada 1 ölü, 3 yaralı
Meclis'te AK Parti ve CHP'li vekil kavga etti! Aralarında geçen diyaloğa bakın
Meclis'te AK Parti ve CHP'li vekil kavga etti! Aralarında geçen diyaloğa bakın