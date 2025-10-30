Gebze'deki bina çökmeden önce CİMER'e yapılan şikayet inanılmaz meğer...

GEBZE'de yıkılan ve 5 kişilik aileden 4 kişinin ölümüne neden olan binayla ilgili çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı. Çöken binanın hemen bitişiğindeki binada kalan bir aile, metro inşaatıyla beraber evlerinde çatlaklar olduğu iddiasıyla CİMER'e şikayette bulunmuş. CİMER ise yanıtında sürecin takip edildiğini bildirmiş.

Kocaeli Gebze'de dün 7 katlı bina çökmüş, 5 kişilik bir aile enkaz altında kalmıştı. Halk TV Muhabiri Umut Taştan'ın haberine göre, çöken binanın hemen bitişiğindeki binada kalan bir aile, metro inşaatıyla beraber evlerinde çatlaklar olduğu iddiasıyla CİMER'e şikayette bulunmuş.

BELEDİYEYE ŞİKAYET ETMİŞLER

12 yıllık binanın neden yıkıldığına ilişkin çeşitli iddialar ortaya atıldı. Yıkım öncesi binada kayma olunca durum Gebze Belediyesi'ne bildirildi. İddiaya göre belediye, yaptığı çalışmalar neticesinde binada yıkıma yol açabilecek kadar bir sorun tespit etmedi. Belediye'nin "Sorun yok" raporundan saatler sonra bina yıkıldı.

CİMER'E YAPILAN ŞİKAYET İBRETLİK

Yıkılan binanın hemen bitişiğindeki binada yaşayan bir ailenin, 'Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Söz konusu şikayette, metro inşaatıyla beraber binanın özellikle tavan-duvar birleşim yerleri ve kolon hizalarında gözle görülür çatlamalar yaşandığı belirtildi. Şikayette, metro çalışmalarının çevre binalar üzerindeki etkilerinin incelenmesi talep edilmiş.

CİMER'e yazılan şikayet başvurusu şöyle:

"Sayın Yetkili,

-İkamet ettiğim binanın yakınında bir süredir metro inşaatı çalışmaları sürmektedir.

-Bu çalışmalar başlamadan önce evimizde herhangi bir çatlak veya yapısal sorun bulunmazken, çalışmaların başlamasıyla birlikte evimizin çeşitli bölgelerinde (özellikle tavan-duvar birleşim yerleri ve kolon hizalarında) gözle görülür çatlaklar meydana gelmiştir. Bu çatlaklar zamanla artmış ve belirginleşmiştir.

-Ayrıca dış kapımız kapanmakta zorlanmakta, bu durum binada oturma ya da kayma ihtimalini düşündürmektedir.

-Durumun can ve mal güvenliğimizi tehdit etmesinden ötürü endişe duymaktayım.

Bu kapsamda;

-Metro çalışmalarının çevre binalar üzerindeki etkilerinin incelenmesini,

Binamızda oluşan hasarın bu çalışmalardan kaynaklanıp kaynaklanmadığının teknik olarak tespit edilmesini, gerekirse sorumluların belirlenmesini ve mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyorum. Bilgilerinize arz ederim."



CİMER, gelen şikayete verdiği yanıtta, bahsi geçen çatlakların oluşum nedenlerinin belirlenebilmesi amacıyla yüklenici firmaya detaylı teknik değerlendirme ve analiz çalışmaları yapılması için gerekli talimatlar verildiği ve söz konusu çalışmaların takip edildiği belirtildi.



BİR AİLE YOK OLDU

Gebze'de yıkılan 7 katlı binada 19 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından baba Levent Bilir (44), anne Emine Bilir (37), çocukları Emir Bilir (11) ve Nisa Bilir'in (14) cansız bedenine ulaşılırken, sadece 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ olarak kurtarıldı.

