Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Zen Pırlanta'nın yeni marka elçisi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de pırlanta mağazaları zinciri olan Zen Pırlanta, son yıllarda dünyanın farklı noktalarında da yeni mağazalar açarak global varlığını güçlendirdi.

Bu kapsamda 22 ülkede 175 mağazayla uluslararası büyümesini sürdüren marka, söz konusu işbirliğiyle "dünya markası" olma yolculuğunda önemli bir adım attı.

Bu yıl Avrupa ve Asya'yı kapsayan "Jennifer Lopez Up All Night" turnesi sırasında modern tasarımlara sahip Zen Pırlanta ile tanışan Lopez, markanın pırlantalı mücevher konusundaki sanatkarlığından etkilenerek bağ kurdu.

Tesadüfi bir karşılaşma olarak başlayan süreç kısa sürede ortaklığa dönüştü ve Jennifer Lopez, Zen Pırlanta'nın marka elçisi oldu.

İşbirliği kapsamında, Lopez'in taşıdığı Zen Pırlanta mücevherleri fotoğrafçı Norman Jean Roy tarafından Los Angeles'ta gerçekleştirilen çalışmayla tüm dünyaya taşınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, Jennifer Lopez gibi global ölçekte etkisi olan, güçlü ve ilham veren bir sanatçıyla çalışmanın kendileri için heyecan verici olduğunu belirtti.

Lopez'in enerjisi ve duruşunun, Zen'in vizyonunu ve mücevherlerinin ruhunu en iyi şekilde yansıttığını kaydeden Güzeliş, "Bu işbirliği, markamızın uluslararası büyüme hikayesinde bir dönüm noktası olacak." ifadelerini kullandı.