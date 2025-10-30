Ne ıspanak ne lahana! En faydalı yeşillik belli oldu

ARAŞTIRMADA 47 FARKLI YEŞİLLİK İNCELENDİ

USDA’nın 2014 yılında yayımladığı “Besin Yoğunluğu Endeksi” araştırmasında, 47 farklı sebze ve yeşillik vitamin, mineral ve antioksidan içeriği bakımından karşılaştırıldı. Sonuçta su teresi, A, C, E ve K vitaminleri, kalsiyum, potasyum, magnezyum ve demir açısından diğer tüm sebzeleri geride bırakarak 100 üzerinden 100 puan aldı. Bu oran, marul, maydanoz, ıspanak ve roka gibi popüler yeşilliklerin çok üzerinde bir değer olarak kaydedildi.