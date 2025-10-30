Ne ıspanak ne lahana! En faydalı yeşillik belli oldu
Ne ıspanak ne lahana en sağlıklı yeşillik belli oldu. Besin değeriyle “dünyanın en sağlıklı sebzesi” ilan seçildi. Bağışıklığı güçlendiriyor, kemik sağlığını destekliyor ve kansere karşı koruma sağlıyor.
Sağlıklı beslenme ve doğal gıdalar son yıllarda her zamankinden daha fazla önem kazanırken, yapılan bilimsel araştırmalar yeşillikler arasında şaşırtıcı bir sonuca ulaştı. ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından hazırlanan kapsamlı rapora göre, “su teresi” dünyanın en besleyici yeşilliği olarak ilk sırada yer aldı.
ARAŞTIRMADA 47 FARKLI YEŞİLLİK İNCELENDİ
USDA’nın 2014 yılında yayımladığı “Besin Yoğunluğu Endeksi” araştırmasında, 47 farklı sebze ve yeşillik vitamin, mineral ve antioksidan içeriği bakımından karşılaştırıldı. Sonuçta su teresi, A, C, E ve K vitaminleri, kalsiyum, potasyum, magnezyum ve demir açısından diğer tüm sebzeleri geride bırakarak 100 üzerinden 100 puan aldı. Bu oran, marul, maydanoz, ıspanak ve roka gibi popüler yeşilliklerin çok üzerinde bir değer olarak kaydedildi.
SAĞLIĞA FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR
Uzmanlara göre su teresi, bağışıklık sistemini güçlendiren, kemik sağlığını destekleyen ve vücutta iltihap oluşumunu azaltan güçlü bir besin. Ayrıca antioksidan özellikleri sayesinde hücre hasarını engelliyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor ve kansere karşı koruyucu etki sağlıyor. Harvard Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmada, düzenli su teresi tüketiminin kalp-damar hastalıkları riskini azalttığı da belirtildi.
Diyetisyenler, su teresinin düşük kalorili yapısı sayesinde diyetlerde rahatlıkla kullanılabileceğini söylüyor. Lif bakımından zengin olması, uzun süre tok tutarak kilo kontrolüne de yardımcı oluyor.