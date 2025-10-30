BIST 10.847
DOLAR 41,98
EURO 48,68
ALTIN 5.391,31
HABER /  GÜNCEL

İlana koyduğu arabaya 280 bin lira fazla istedi selam yolladığı Bakanlıktan yanıt geldi

İlana koyduğu arabaya 280 bin lira fazla istedi selam yolladığı Bakanlıktan yanıt geldi

Ticaret Bakanlığı, ilan sitesinde araç sahibi ilan fiyatından 280 bin lira fazla fiyat istedi. Alıcının şikayetini ciddiye almayan satıcının "Bebeğim o fiyata sattığımı kanıtlarsan o cezayı verirler. Yanında selamlarımı da ilet" mesajına Bakanlık basın danışmanı Bekir Kaplan, "Ve Aleykümselam" dedi 279 375 lira para cezası uygulandığını duyurdu.

Abone ol

Bir ilan sitesinde Tesla marka aracını satışa çıkaran vatandaş, aracı için ilan fiyatından 280 bin lira daha fazla fiyat isteyince 279 bin lira para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı Basın danışmanı Bekir Kaplan, söz konusu ilana ilişkin whatsapp yazışmalarının ekran görüntüsünü sosyal medya hesasında paylaştı.

İlan platformlarında denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirten Kaplan, söz konusu kişiye 279 bin 375 lira para cezası uygulandığına değinerek "Adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa düzeni için gereken tüm idari işlemler kararlılıkla uygulanmaktadır." ifadelerine yer verdi.

"Ve Aleykümselam" dedi cezayı kesti

İlana koyduğu arabaya 280 bin lira fazla istedi selam yolladığı Bakanlıktan yanıt geldi - Resim: 0

İlana koyduğu arabaya 280 bin lira fazla istedi selam yolladığı Bakanlıktan yanıt geldi - Resim: 1

İlana koyduğu arabaya 280 bin lira fazla istedi selam yolladığı Bakanlıktan yanıt geldi - Resim: 2

İlana koyduğu arabaya 280 bin lira fazla istedi selam yolladığı Bakanlıktan yanıt geldi - Resim: 3

İlana koyduğu arabaya 280 bin lira fazla istedi selam yolladığı Bakanlıktan yanıt geldi - Resim: 4

"279.375 TL idari para cezası uygulandı"

Kaplan şu ifadeleri kullandı:

"Ve Aleykümselam….

Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan inceleme sonucunda, söz konusu araç ilanında güncel satış fiyatının üzerinde pazarlama yapıldığı tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, 1274496634 numaralı ilan için 279.375 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.


Ticaret Bakanlığı olarak, ilan platformlarında haksız fiyat artışı ve tüketiciyi yanıltıcı her türlü uygulamaya karşı denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa düzeni için gereken tüm idari işlemler kararlılıkla uygulanmaktadır."

ÖNCEKİ HABERLER
Tesla sahibi "Selamlarımı da ilet" dedi! Ticaret Bakanlığı selamı aldı cezayı da kesti
Tesla sahibi "Selamlarımı da ilet" dedi! Ticaret Bakanlığı selamı aldı cezayı da kesti
Enkazdan sağ çıkan Dilara'nın son durumu nasıl? Sürekli bu soruyu soruyormuş
Enkazdan sağ çıkan Dilara'nın son durumu nasıl? Sürekli bu soruyu soruyormuş
Gebze'deki bina çökmeden önce CİMER'e yapılan şikayet inanılmaz meğer...
Gebze'deki bina çökmeden önce CİMER'e yapılan şikayet inanılmaz meğer...
Jennifer Lopez, Zen Pırlanta'nın yeni marka elçisi oldu
Jennifer Lopez, Zen Pırlanta'nın yeni marka elçisi oldu
TFF'den çok sert açıklama: "Bu bir hesaplaşmadır"
TFF'den çok sert açıklama: "Bu bir hesaplaşmadır"
Eski Başbakan Mesut Yılmaz kabri başında anıldı
Eski Başbakan Mesut Yılmaz kabri başında anıldı
THY, Bank of China'dan 5 yıl vadeli, 2,9 milyar yuan finansman
THY, Bank of China'dan 5 yıl vadeli, 2,9 milyar yuan finansman
"Aile Yılı" ilan edilmişti! Özel indirimden tren seferlerinde tam 2226 bin 182 kişi faydalandı...
"Aile Yılı" ilan edilmişti! Özel indirimden tren seferlerinde tam 2226 bin 182 kişi faydalandı...
Endeksa Eylül 2025 verilerini açıkladı: En yüksek kira getirisi Ankara'da
Endeksa Eylül 2025 verilerini açıkladı: En yüksek kira getirisi Ankara'da
Beşiktaş-Fenerbahçe ve Galatasaray-Trabzonspor derbilerinin hakemleri belli oldu
Beşiktaş-Fenerbahçe ve Galatasaray-Trabzonspor derbilerinin hakemleri belli oldu
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'dan önemli açıklama: "İstikrarlı bir Suriye Almanya'nın çıkarınadır"
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'dan önemli açıklama: "İstikrarlı bir Suriye Almanya'nın çıkarınadır"
Merve Dinçel dünya şampiyonu oldu
Merve Dinçel dünya şampiyonu oldu