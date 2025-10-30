İlana koyduğu arabaya 280 bin lira fazla istedi selam yolladığı Bakanlıktan yanıt geldi

Ticaret Bakanlığı, ilan sitesinde araç sahibi ilan fiyatından 280 bin lira fazla fiyat istedi. Alıcının şikayetini ciddiye almayan satıcının "Bebeğim o fiyata sattığımı kanıtlarsan o cezayı verirler. Yanında selamlarımı da ilet" mesajına Bakanlık basın danışmanı Bekir Kaplan, "Ve Aleykümselam" dedi 279 375 lira para cezası uygulandığını duyurdu.

Bir ilan sitesinde Tesla marka aracını satışa çıkaran vatandaş, aracı için ilan fiyatından 280 bin lira daha fazla fiyat isteyince 279 bin lira para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı Basın danışmanı Bekir Kaplan, söz konusu ilana ilişkin whatsapp yazışmalarının ekran görüntüsünü sosyal medya hesasında paylaştı.

İlan platformlarında denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirten Kaplan, söz konusu kişiye 279 bin 375 lira para cezası uygulandığına değinerek "Adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa düzeni için gereken tüm idari işlemler kararlılıkla uygulanmaktadır." ifadelerine yer verdi.

"Ve Aleykümselam" dedi cezayı kesti

"279.375 TL idari para cezası uygulandı"

Kaplan şu ifadeleri kullandı:

"Ve Aleykümselam….

Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan inceleme sonucunda, söz konusu araç ilanında güncel satış fiyatının üzerinde pazarlama yapıldığı tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, 1274496634 numaralı ilan için 279.375 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.



Ticaret Bakanlığı olarak, ilan platformlarında haksız fiyat artışı ve tüketiciyi yanıltıcı her türlü uygulamaya karşı denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa düzeni için gereken tüm idari işlemler kararlılıkla uygulanmaktadır."