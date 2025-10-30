BIST 10.847
DOLAR 41,98
EURO 48,68
ALTIN 5.391,31
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sinop'ta denizde hareketsiz bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti

Sinop'ta denizde hareketsiz bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti

Sinop'ta denizde hareketsiz halde bulunan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Abone ol

Enver Bahadır Caddesi'nde yürüyüş yapan vatandaşlar, denizde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark etti.

EKİPLER BÖLGEYE ULAŞTI

İhbar üzerine olay yerine emniyet, Deniz Polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİLİNCİ KAPALI KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Suya düştüğü değerlendirilen kişi, ekiplerce bilinci kapalı olarak denizden çıkarılarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İsminin B.K. (66) olduğu öğrenilen kişi, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ÖNCEKİ HABERLER
İtalya'da Sayıştay, hükümetin Messina Boğazı Köprüsü projesini durdurdu
İtalya'da Sayıştay, hükümetin Messina Boğazı Köprüsü projesini durdurdu
Ahmet Minguzzi cinayeti: İki sanık için beraat kararına itiraz
Ahmet Minguzzi cinayeti: İki sanık için beraat kararına itiraz
FETÖ üyeliğinden yargılanan eski hakim Akyıldız'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
FETÖ üyeliğinden yargılanan eski hakim Akyıldız'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
İlana koyduğu arabaya 280 bin lira fazla istedi selam yolladığı Bakanlıktan yanıt geldi
İlana koyduğu arabaya 280 bin lira fazla istedi selam yolladığı Bakanlıktan yanıt geldi
Tesla sahibi "Selamlarımı da ilet" dedi! Ticaret Bakanlığı selamı aldı cezayı da kesti
Tesla sahibi "Selamlarımı da ilet" dedi! Ticaret Bakanlığı selamı aldı cezayı da kesti
Enkazdan sağ çıkan Dilara'nın son durumu nasıl? Sürekli bu soruyu soruyormuş
Enkazdan sağ çıkan Dilara'nın son durumu nasıl? Sürekli bu soruyu soruyormuş
Gebze'deki bina çökmeden önce CİMER'e yapılan şikayet inanılmaz meğer...
Gebze'deki bina çökmeden önce CİMER'e yapılan şikayet inanılmaz meğer...
Jennifer Lopez, Zen Pırlanta'nın yeni marka elçisi oldu
Jennifer Lopez, Zen Pırlanta'nın yeni marka elçisi oldu
TFF'den çok sert açıklama: "Bu bir hesaplaşmadır"
TFF'den çok sert açıklama: "Bu bir hesaplaşmadır"
Eski Başbakan Mesut Yılmaz kabri başında anıldı
Eski Başbakan Mesut Yılmaz kabri başında anıldı
THY, Bank of China'dan 5 yıl vadeli, 2,9 milyar yuan finansman
THY, Bank of China'dan 5 yıl vadeli, 2,9 milyar yuan finansman
"Aile Yılı" ilan edilmişti! Özel indirimden tren seferlerinde tam 2226 bin 182 kişi faydalandı...
"Aile Yılı" ilan edilmişti! Özel indirimden tren seferlerinde tam 2226 bin 182 kişi faydalandı...