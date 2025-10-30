BIST 10.847
Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ı hayatının şokunu yaşadı! Hem istismar hem hırsızlık...

Kızılcık Şerbeti dizisinde Leman karakterini canlandıran Sevim Erdoğan, eski sevgilisi Akın E.'nin hesabından izinsiz 225 bin lira çektiği ve telefonunu çaldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Savcılık, Akın E. hakkında "bilişim yoluyla hırsızlık" suçundan 5 ila 10 yıl hapis cezası talebiyle dava açtı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Leman karakteriyle tanınan oyuncu Sevim Erdoğan, eski sevgilisinin kendisinden 225 bin lira çaldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu.

"VEDA" BAHANESİYLE GELİP...

Dört yıldır birlikte olduğu Akın E. ile ilişkisini sonlandıran Sevim Erdoğan, eski sevgilisinin "veda etmek" bahanesiyle evine geldiğini ve alkol aldıktan sonra telefonunu ele geçirerek banka hesabından 225 bin lirayı kendi hesabına aktardığını ileri sürdü.

TELEFONU DA ALIP SIRRA KADEM BASTI

Parayı çektikten sonra telefonu da alıp ortadan kaybolduğu iddia edilen Akın E. hakkında savcılık tarafından "bilişim sistemleri kullanılarak hırsızlık" ve "bina içinde muhafaza altına alınmış eşyayı çalma" suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi.

ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇMEDİ

Paranın iadesi sağlansa da Erdoğan, şikayetinden vazgeçmedi. Dava, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

