Trafik polislerine saldıran 3 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aksaray'da trafik polislerine saldıran 3 kişinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, alkollü olarak direksiyon başına geçip masum insanların canına kast etmenin, onların güvenliğini hiçe saymanın kabul edilemez olduğunu belirtti.

"Polislerimize saldırmaya kalkmak ne demek? Hem alkollü araç kullan hem de polisimize saldır." ifadelerini kullanan Yerlikaya, dün saat 20.30 sıralarında Aksaray'ın Kurtuluş Kavşağı'nda kırmızı ışıkta duran araca arkadan çarpan sürücü S.S'nin alkollü olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sürücü ile yanında bulunan S.S. ve R.S'nin görevini yapan trafik polislerine kimliklerini vermemekte ısrar ettiğini, polislere saldırı girişiminde bulunduğunu ve mukavemet gösterdiğini belirtti:

"Her 3 şahıs hakkında 'görevli memura mukavemetten' ayrıca sürücü S.S'ye 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatılmış, adliyeye sevk edilen 3 şahıs da tutuklanmıştır. Yeni Trafik Kanunu teklifimizin amacı kazaları önlemek, can kaybını aza indirmek, sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirerek bir trafik kültürü oluşturmaktır."

