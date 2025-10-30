Adalet Bakanı Yılmaz Tunç PKK'nın silah bırakması sonrası izlenecek yol haritasını paylaştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Komisyonun ortaya koyacağı yol haritası ve millet iradesi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

'Terörsüz Türkiye' için toplanan komisyonda bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sunum yaptı.

Bakanlar sunumlarının ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Toplantı yaklaşık olarak 7 saat sürdü.

"BUNDAN SONRA ÜLKEMİZ BU ACILARI YAŞAMASIN"

Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, komisyona “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında davet edildiğini ve milletvekillerinin sorularını yanıtladığını söyledi.

Türkiye'nin 41 yıldır terörle mücadele ettiğini hatırlatan Bakan Tunç, bu süreçte yaşanan ekonomik ve toplumsal kayıplara dikkat çekti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamasında şunları söyledi:

Büyük acılar yaşadık. Bundan sonra ülkemiz bu kayıpları, acıları yaşamasın, bütün temennimiz bu. Bu anlamda başlayan Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşması noktasındaki çalışmaları destekliyoruz. Adalet Bakanlığı olarak sürecin kolaylaştırılması, sürecin başarıya ulaşması noktasında bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz idari uygulamalardan kaynaklanan sorunların giderilmesiyle ilgili çalışmalarımızı milletvekillerimizle, komisyon üyeleriyle paylaştık.

"YASAL DÜZENLEME TBMM'NİN TAKDİRİNDE"

Tunç, süreçle ilgili yasal düzenleme gerektiren hususlar olacaksa bunun TBMM'nin takdirinde olduğunu belirterek, "Meclis Komisyonunun iradesi önemli çünkü milli iradenin tecelligahı Meclisimiz, Parlamentomuz. Onların alacağı kararlar, onların çizeceği yol haritası, millet adına ortaya koyacağı ortak irade doğrultusunda bizler de o iradeye uygun bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

KOMİSYON İMRALI'YA GİDECEK Mİ?

"Komisyonun İmralı'ya gitmesi gündeme geldi mi?" sorusu üzerine Tunç, "Onlar komisyonun takdirinde olan hususlar." dedi.