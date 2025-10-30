BIST 10.837
DOLAR 41,98
EURO 48,68
ALTIN 5.401,86
HABER /  GÜNCEL

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç PKK'nın silah bırakması sonrası izlenecek yol haritasını paylaştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç PKK'nın silah bırakması sonrası izlenecek yol haritasını paylaştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Komisyonun ortaya koyacağı yol haritası ve millet iradesi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Abone ol

'Terörsüz Türkiye' için toplanan komisyonda bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sunum yaptı.

Bakanlar sunumlarının ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Toplantı yaklaşık olarak 7 saat sürdü.

"BUNDAN SONRA ÜLKEMİZ BU ACILARI YAŞAMASIN"

Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, komisyona “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında davet edildiğini ve milletvekillerinin sorularını yanıtladığını söyledi.

Türkiye'nin 41 yıldır terörle mücadele ettiğini hatırlatan Bakan Tunç, bu süreçte yaşanan ekonomik ve toplumsal kayıplara dikkat çekti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamasında şunları söyledi:

Büyük acılar yaşadık. Bundan sonra ülkemiz bu kayıpları, acıları yaşamasın, bütün temennimiz bu. Bu anlamda başlayan Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşması noktasındaki çalışmaları destekliyoruz. Adalet Bakanlığı olarak sürecin kolaylaştırılması, sürecin başarıya ulaşması noktasında bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz idari uygulamalardan kaynaklanan sorunların giderilmesiyle ilgili çalışmalarımızı milletvekillerimizle, komisyon üyeleriyle paylaştık.

"YASAL DÜZENLEME TBMM'NİN TAKDİRİNDE"

Tunç, süreçle ilgili yasal düzenleme gerektiren hususlar olacaksa bunun TBMM'nin takdirinde olduğunu belirterek, "Meclis Komisyonunun iradesi önemli çünkü milli iradenin tecelligahı Meclisimiz, Parlamentomuz. Onların alacağı kararlar, onların çizeceği yol haritası, millet adına ortaya koyacağı ortak irade doğrultusunda bizler de o iradeye uygun bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

KOMİSYON İMRALI'YA GİDECEK Mİ?

"Komisyonun İmralı'ya gitmesi gündeme geldi mi?" sorusu üzerine Tunç, "Onlar komisyonun takdirinde olan hususlar." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini Beştepe'de kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini Beştepe'de kabul etti
Bahis skandalında bomba iddia! Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış
Bahis skandalında bomba iddia! Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış
Türkiye Petrolleri: Operasyon haberlerine konu şirketle hiçbir bağımız yok
Türkiye Petrolleri: Operasyon haberlerine konu şirketle hiçbir bağımız yok
Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor sorusuna iki kelimelik cevap
Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor sorusuna iki kelimelik cevap
Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Haydarov, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu
Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Haydarov, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu
Adana'da 8 yaşındaki çocuğa darp! 1 gözaltı
Adana'da 8 yaşındaki çocuğa darp! 1 gözaltı
Burdur Gölü kuruyor! Son 50 yılda hacminin yarısına yakınını kaybetti
Burdur Gölü kuruyor! Son 50 yılda hacminin yarısına yakınını kaybetti
Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ı hayatının şokunu yaşadı! Hem istismar hem hırsızlık...
Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ı hayatının şokunu yaşadı! Hem istismar hem hırsızlık...
Sinop'ta denizde hareketsiz bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti
Sinop'ta denizde hareketsiz bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti
İtalya'da Sayıştay, hükümetin Messina Boğazı Köprüsü projesini durdurdu
İtalya'da Sayıştay, hükümetin Messina Boğazı Köprüsü projesini durdurdu
Ahmet Minguzzi cinayeti: İki sanık için beraat kararına itiraz
Ahmet Minguzzi cinayeti: İki sanık için beraat kararına itiraz
FETÖ üyeliğinden yargılanan eski hakim Akyıldız'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
FETÖ üyeliğinden yargılanan eski hakim Akyıldız'ın tutukluluğunun devamına karar verildi