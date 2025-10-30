BIST 10.837
Türkiye Petrolleri: Operasyon haberlerine konu şirketle hiçbir bağımız yok

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) “Türkiye Petrolleri’ne operasyon” başlıklı haberler üzerine açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi.

"Türkiye Petrolleri'ne operasyon" başlıklı haberlerde adı geçen firma, TP Petrol Dağıtım A.Ş.'dir. TP Petrol Dağıtım A.Ş., Zülfikarlar Holding tarafından özelleştirme kapsamında 2016 yılında satın alınan bir akaryakıt dağıtım şirketidir.

Söz konusu haberlerin, Türkiye'nin her köşesinde ham petrol ve doğal gaz arama ile üretim faaliyetleri yürüten millî şirketimiz Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı bir kamu iktisadi teşebbüsü olarak TPAO, hidrokarbon arama ve üretim faaliyetinde bulunmaktadır. Kurumumuzun halihazırda perakende akaryakıt istasyonu işletmeciliği bulunmamaktadır.

Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş. (TPPD) geçmişte belirli bir süre için TPAO markalarının kullanım hakkını elde etmiş, ancak bu lisans hakkı 04 Nisan 2025 itibarıyla hukuken sona ermiştir. Buna rağmen, TPAO'ya ait tescilli markaların TPPD tarafından izinsiz ve kamuoyunu yanıltıcı şekilde kullanılmaya devam ettiği görülmekte olup, yargı süreci devam etmektedir.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, geçmişte olduğu gibi bugün de milli markalarını ve değerlerini koruma konusunda azami hassasiyet göstermekte olup, gerekli tüm hukuki haklarını kullanmaktadır.

