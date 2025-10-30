Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor sorusuna iki kelimelik cevap

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, bir etkinlik çıkışı eski takımı Trabzonspor ile ilgili kendisine sorulan bir soruya cevap verdi.

Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray, sahasında ikinci sıradaki Trabzonspor ile zirveyi yakından ilgilendiren bir karşılaşmaya çıkacak.

Dev mücadele öncesinde sezon başında Trabzonspor'dan rekor bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır'a özel bir etkinliğin çıkışında dev maçla ilgili düşünceleri soruldu.

Milli kaleci, soruya 2 kelimelik bir cevap verdi.

Ekol Sports tarafından, "Gözler senin üzerinde. Eski takımına karşı oynayacaksın. Neler hissediyorsun? Neler söylersin? Hem Trabzonspor hem Galatasaray cephesi için." sorusu yöneltildi.

UĞURCAN ÇAKIR: İNŞALLAH KAZANACAĞIZ

Milli eldiven ise bu soruya, "İnşallah kazanacağız." cevabını verdi. Deneyimli eldiven daha sonra arabasına binip alandan ayrıldı.