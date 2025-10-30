BIST 10.848
DOLAR 41,97
EURO 48,69
ALTIN 5.391,71
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adana'da 8 yaşındaki çocuğa darp! 1 gözaltı

Adana'da 8 yaşındaki çocuğa darp! 1 gözaltı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 8 yaşındaki çocuğu evinin önünde darbeden şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Dağlıoğlu Mahallesi'nde 8 yaşındaki A.B, evinin önünde bir kişi tarafından darbedildi. Çocuğun ailesinin şikayeti üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Orhan A'yı yakaladı.

Şüphelinin, iş yerine torpil attığı gerekçesiyle kovaladığı çocuğu darbettiği öne sürüldü.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Orhan A, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Burdur Gölü kuruyor! Son 50 yılda hacminin yarısına yakınını kaybetti
Burdur Gölü kuruyor! Son 50 yılda hacminin yarısına yakınını kaybetti
Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ı hayatının şokunu yaşadı! Hem istismar hem hırsızlık...
Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ı hayatının şokunu yaşadı! Hem istismar hem hırsızlık...
Sinop'ta denizde hareketsiz bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti
Sinop'ta denizde hareketsiz bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti
İtalya'da Sayıştay, hükümetin Messina Boğazı Köprüsü projesini durdurdu
İtalya'da Sayıştay, hükümetin Messina Boğazı Köprüsü projesini durdurdu
Ahmet Minguzzi cinayeti: İki sanık için beraat kararına itiraz
Ahmet Minguzzi cinayeti: İki sanık için beraat kararına itiraz
FETÖ üyeliğinden yargılanan eski hakim Akyıldız'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
FETÖ üyeliğinden yargılanan eski hakim Akyıldız'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
İlana koyduğu arabaya 280 bin lira fazla istedi selam yolladığı Bakanlıktan yanıt geldi
İlana koyduğu arabaya 280 bin lira fazla istedi selam yolladığı Bakanlıktan yanıt geldi
Tesla sahibi "Selamlarımı da ilet" dedi! Ticaret Bakanlığı selamı aldı cezayı da kesti
Tesla sahibi "Selamlarımı da ilet" dedi! Ticaret Bakanlığı selamı aldı cezayı da kesti
Enkazdan sağ çıkan Dilara'nın son durumu nasıl? Sürekli bu soruyu soruyormuş
Enkazdan sağ çıkan Dilara'nın son durumu nasıl? Sürekli bu soruyu soruyormuş
Gebze'deki bina çökmeden önce CİMER'e yapılan şikayet inanılmaz meğer...
Gebze'deki bina çökmeden önce CİMER'e yapılan şikayet inanılmaz meğer...
Jennifer Lopez, Zen Pırlanta'nın yeni marka elçisi oldu
Jennifer Lopez, Zen Pırlanta'nın yeni marka elçisi oldu
TFF'den çok sert açıklama: "Bu bir hesaplaşmadır"
TFF'den çok sert açıklama: "Bu bir hesaplaşmadır"