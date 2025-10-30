BIST 10.837
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini Beştepe'de kabul etti

Hızla devam eden 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında çalışmalar devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın DEM Parti İmralı heyetiyle görüşmesi Beştepe'de başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin büyük fedakarlıklarla başlattığı süreç kapsamında, TBMM'de bir komisyon kuruldu. Komisyon çalışmalarını sürdürürken, sürece dair önemli bir gelişme yaşandı. 

İMRALI HEYETİ BEŞTEPE'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini Beştepe'de kabul etti. Görüşmenin başladığı açıklandı.

HEYETTE YER ALAN İSİMLER

Heyette DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar bulunuyor.

İLK GÖRÜŞME 10 NİSAN'DA YAPILMIŞTI

Birinci görüşme 13 yıl aradan sonra ilk temas olarak tarihe geçti.

10 Nisan'da Van Milletvekili Pervin Buldan ve yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’den oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe’de bir araya geldi.

Görüşme sonrası DEM Parti'den açıklama geldi

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Heyetimiz, yaklaşık 1 saat süren görüşmede Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin geldiği aşama ile bundan sonra yapılacaklara ilişkin görüş ve önerilerini sundu."

