Okul çıkışı izdiham! Çok sayıda öğrenci yaralandı

Erzurum’un Yakutiye ilçesindeki Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu’nda ders bitiminde yaşanan yoğunluk sırasında merdivenlerde oluşan izdihamda 21 öğrenci yaralandı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki bir ortaokulda ders bitimi merdivenlerde oluşan yoğunlukta 21 öğrenci hafif yaralandı.

Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu'nda son dersin ardından zilin çalmasıyla öğrencilerin hızla okuldan çıkmaya çalışması sonucu bina içinde kısa süreli yoğunluk oluştu.

Bu sırada merdivenlerde bazı öğrenciler dengesini kaybederek yere düştü, arkadan gelenlerin de düşmesiyle yaralanmalar meydana geldi.

İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan 21 öğrenci ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 16’sı ilk tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 5 öğrencinin müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

