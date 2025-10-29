Gebze'de 7 katlı bir bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var, valilikten ve belediye başkanından ilk açıklama
Kocaeli'nin Gebze ilçesinden son dakika haberi geldi. İlçede 7 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.Enkaz altında kalanlar olduğu bildiriliyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya, öken binada 5 kişinin enkaz altında olduğunu, 147 arama kurtarma personeli görevlendirildiğini bildirdi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki 7 katlı bir bina çöktü. Issıkgöl Caddesi'nde 6 katlı bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
"Toplam 7 kişilik nüfus yaşıyor ama..."
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, televizyon canlı yayınında verdiği bilgide, Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK) ve AFAD ekiplerinin çöken binada arama kurtarma çalışması başlattığını belirterek, "Binada 2 ailenin yaşadığı TÜİK kayıtlarında var. Toplam 7 kişilik nüfus yaşıyor ama içeride 7 kişi mi, daha az kişi mi var? O netleşmedi. İlerleyen saatlerde inşallah daha net bilgilere ulaşmış olacağız." diye konuştu.
Enkaz altında 5 kişi var
Vali İlhami Aktaş, televizyon canlı yayınında verdiği bilgide, binanın neden çöktüğüne ilişkin netleştirilen bir bilgi olmadığını aktararak, "Şu anda öncelikli olarak arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Olayın oluşumuyla ilgili de arkadaşlarımız çalışıyorlar. İlk bilgilerimiz enkaz altında 5 kişinin olduğu şeklinde. Binada yaşayanlar var ama bugün itibariyle binada olduğunu düşündüğümüz, teyit ettiğimiz 5 kişi var. Tek aile... AFAD ekiplerimiz şu anda, bina enkazında dinleme yapıyor. Bu kişilerle henüz bir temas olmadı. İçeride 5 kişi olduğu, yakınlarından teyit ettiğimiz bilgi. Bina 7 katlı." ifadesini kullandı.