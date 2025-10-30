BIST 10.837
Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde zeytinliğinden dönen 69 yaşındaki Mehmet Sayın’ın kullandığı traktör, Çamlıdere Mahallesi’nde şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Sayın’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Çamlıdere Mahallesi’ndeki zeytinliğinden dönen Mehmet Sayın'ın (69) kullandığı traktör, şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Sayın’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi, Bozdoğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

