Soylu'dan Albayrak'a destek: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik eleştirilere karşı hükümet kanadı adeta tek yürek oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Albayrak için açılan etiketi alıntılayarak yaptığı paylaşıma "Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için" notunu düştü.

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Döviz ve altın fiyatlarındaki yükseliş sonrası Bakan Albayrak için hazırlanan 'Berat Albayrak'ın yanındayız' etiketi Twitter'da Trend Topic (TT) listesine girdi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Albayrak ile Soylu'nun aralarının açık olduğunu öne sürmüştü.

"Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için"

Bakan Soylu'nun iddiaları boşa çıkartan paylaşımında 'Berat Albayrak'ın yanındayız' etiketiyle "Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle: