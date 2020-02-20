Almanya'da iki kafeye saldırı! 11 kişi hayatını kaybetti Türkler de var

ALMANYA'nın Hanau kentinde üç nargile kafeye düzenlenen silahlı saldırıda en az 11 kişi yaşamını yitirdi. Kafelerden birinin sahibinin Konyalı bir Türk vatandaşı olduğu ve ölenlerden 5'inin Türk olduğu belirtiliyor.

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Hanau kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 11 kişi hayatını kaybetti. Saldırganların otomatik silahlarla ateş açtığı iki kafede çok sayıda kişi de ağır yaralandı. Nargile kafeye saldırı gerçekleştiren iki şüpheli bir evde ölü bulundu. Hedef alınan kafelerden birinin Konyalı bir Türk vatandaşına ait olduğu ve hayatını kaybeden 11 kişiden 5'inin Türk kökenli olduğu iddia ediliyor.

ALMANYA'YI SARSAN SALDIRI YERİNDEN FOTOĞRAFLAR

Yerel saatle 22.00 sularında gerçekleşti

Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saldırı Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı yerde gerçekleşti. Polis, yerel saatle 22.00 sularında gerçekleşen saldırılarla ilgili arka planın henüz bilinmediğini kaydetti.





Saldırganlar koyu renkli araçla kaçtı

Alman güvenlik güçleri 2 kişi olduğu belirtilen ve koyu renk bir araçla kaçan saldırganları yakalama çalışmalarını sürdürüyor. Görgü tanıkları saldırı sırasındaki panik anında kafede Türkçe konuşan müşterilerin olduğunu söyledi.





Saldırganlar aynı evde ölü bulundu

AP, nargile kafeye saldırı gerçekleştiren şüphelilerden birinin evinde ölü bulunduğunu duyurdu. Daha sonra gelen haberlerde iki saldırganın da aynı evde ölü bulunduğu bildirildi.





Ölenlerden 5'i Türk iddiası

Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve uyrukları henüz netleşmiş değil. Hedef alınan kafelerden birinin Konyalı bir Türk vatandaşına ait olduğu ve hayatını kaybeden 11 kişiden 5'inin Türk kökenli olduğu iddia ediliyor.