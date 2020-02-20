Almanya'da iki kafeye saldırı! 11 kişi hayatını kaybetti Türkler de var
ALMANYA'nın Hanau kentinde üç nargile kafeye düzenlenen silahlı saldırıda en az 11 kişi yaşamını yitirdi. Kafelerden birinin sahibinin Konyalı bir Türk vatandaşı olduğu ve ölenlerden 5'inin Türk olduğu belirtiliyor.
Almanya'nın Hessen eyaletindeki Hanau kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 11 kişi hayatını kaybetti. Saldırganların otomatik silahlarla ateş açtığı iki kafede çok sayıda kişi de ağır yaralandı. Nargile kafeye saldırı gerçekleştiren iki şüpheli bir evde ölü bulundu. Hedef alınan kafelerden birinin Konyalı bir Türk vatandaşına ait olduğu ve hayatını kaybeden 11 kişiden 5'inin Türk kökenli olduğu iddia ediliyor.
ALMANYA'YI SARSAN SALDIRI YERİNDEN FOTOĞRAFLAR
Yerel saatle 22.00 sularında gerçekleşti
Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saldırı Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı yerde gerçekleşti. Polis, yerel saatle 22.00 sularında gerçekleşen saldırılarla ilgili arka planın henüz bilinmediğini kaydetti.
Saldırganlar koyu renkli araçla kaçtı
Alman güvenlik güçleri 2 kişi olduğu belirtilen ve koyu renk bir araçla kaçan saldırganları yakalama çalışmalarını sürdürüyor. Görgü tanıkları saldırı sırasındaki panik anında kafede Türkçe konuşan müşterilerin olduğunu söyledi.
Saldırganlar aynı evde ölü bulundu
AP, nargile kafeye saldırı gerçekleştiren şüphelilerden birinin evinde ölü bulunduğunu duyurdu. Daha sonra gelen haberlerde iki saldırganın da aynı evde ölü bulunduğu bildirildi.
Ölenlerden 5'i Türk iddiası
Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve uyrukları henüz netleşmiş değil. Hedef alınan kafelerden birinin Konyalı bir Türk vatandaşına ait olduğu ve hayatını kaybeden 11 kişiden 5'inin Türk kökenli olduğu iddia ediliyor.
Saldırıya uğrayan nargile kafe bir Konyalı'ya ait
Kırım Haber Ajansı Genel Müdürü Ahmet Özay, Almanya'yı sarsan saldırıyla ilgili şu bilgileri verdi: "Frankfurt yakınlarında bu olay meydana geldi. Eşine az rastlanır bir vahşilikle; önce nargile bara iki kişi gidiyor ve üç kişiyi burada öldürüyor. Daha sonra bir spor bara orada da 5 kişiyi arka arkaya öldürüyorlar. Daha sonra üçüncü bir yeri basıyorlar ancak ölü yok. Burada basılan mekanlar Türklere ait; nargile kafe Konyalı bir vatandaşımıza ait. Ölen 8 kişiden de 5'inin Türk kökenli olduğu belirtiliyor. Büyük bir ihtimalle kafe sahipleriyle bir husumet olduğu söyleniyor. Nargile kafe sahibinin oğlunun doğum gününe katılmak için mekandan ayrıldığı ve bu şekilde saldırıdan kurtulduğu bildiriliyor."