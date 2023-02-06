7.4’lük depremde Malatya’da rezidans yıkıldı! Çok sayıda kişi enkaz altında

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin yıkıma neden olduğu şehirlerden biri de Malatya oldu. Yeşilyurt ilçesinde bulunan Trend Garden rezidans deprem nedeniyle yıkıldı. Enkaz altında çok sayıda kişinin kaldığı şuana kadar 6 kişinin kurtarıldığı öğrenildi.

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Saat 04.17 sıralarında Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde meydana gelen depremin zararları gün aydınlanmaya başlamasıyla daha fazla ortaya çıkmaya başladı. Malatya’da da hissedilen deprem nedeniyle çok sayıda bina çöktü.

Malatya’da da hissedilen deprem sonrası kent merkezinin değişik bölgelerinde çok sayıda bina çöktü. Malatya Yeşilyurt ilçesi Turgut Özal Bulvarında faaliyet gösteren Trend Garden Residence da deprem nedeniyle yıkıldı.

En az 60 kişi enkaz altında deniyor

Enkaz altından 6 kişinin yaralı olarak kurtulduğu öğrenilirken 41 daireden oluşan rezidansta her dairede en az 2’şer kişinin kaldığı belirtildi.

Depremden 14 saniye sonra rezidansın çöktüğünü ifade eden vatandaşlar göçük altında en az 60 kişinin olabileceğini söyledi. Rezidansta arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

140 binanın yıkıldığı kentte şu ana kadar 23 kişi yaşamını yitirdi.

Sitenin bloğu tamamen yıkıldı

Malatya'da eski SSK Hastanesi yanında bulunan Hayat Sitesi’nin 1 bloğunun tamamen yıkıldı. Enkaz alanından videoyu sosyal medya hesabından paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.