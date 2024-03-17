Trabzonspor - Fenerbahçe / Canlı yayın

Trendyol Süper Ligin 30. haftası dev bir mücadeleye sahne oluyor. Şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, Trabzonspor'a konuk oluyor.

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Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Zirve yarışında Galatasaray'ın Kasımpaşa deplasmanında 4-3 galip geldiği haftada Fenerbahçe, Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor 0 - 1 Fenerbahçe

13' GOL! Fenerbahçe, Fred'in müthiş golüyle maçta öne geçti. Gol - Fred



11' Fenerbahçe yine tehlike oluşturdu. Sağ kanatta topu alan İrfan Can, ceza sahasına girmeden kafasını kaldırdı ve içeri Dzeko'ya orta göndermek istedi. Savunmada Mendy topa ayak koydu.



9' Trabzonspor maça istediği gibi başlayamadı. Fenerbahçe şu ana kadar daha baskılı oynayan taraf konumunda.



6' Sol kanatta topu alan Tadic, çizgiye inip uzak direğe ortasını gönderdi. İrfan Can Kahveci bu topa istediği vuruşu yapamadı.



3' Dusan Tadic'in ceza sahası içine gönderdiği pasta Dzeko'ya gelmeden Denswill topa hamle yaptı.



1'Trabzon'da ilk düdük geldi ve dev karşılaşma başladı.

Trabzonspor - Fenerbahçe ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Fernandez, Denswil, Eren, Visca, Berat, Mendy, Trezeguet, Pepe, Enis Destan.

F.Bahçe: Livakovic, Osayi, Serdar, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Fenerbahçe'nin bu sezonki deplasman karnesi güven veriyor

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon deplasmanda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Ligde deplasmanda oynadığı 14 maçta 13 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 40 puan toplayan Fenerbahçe, bu maçlarda 32 gol atarken kalesinde sadece 6 gol gördü. Ligde oynadığı son 8 deplasman maçından 3 puanla ayrılan sarı-lacivertliler, seriyi Trabzonspor maçında da sürdürüp şampiyonluk hedefinde önemli bir adım daha atmak istiyor.

Son 7 Trabzon deplasmanında 1 galibiyet

Fenerbahçe, Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı son 7 resmi maçta sadece 1 galibiyet elde etti. 6'sı Süper Lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 7 maçta bordo-mavili ekip 5 kez sahadan galip ayrılırken 1 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertli ekip, Trabzon'daki son galibiyetini Süper Lig'in 2020-2021 sezonunun 27'nci haftasında rakibini 1-0 mağlup ederek almıştı.

En gollü maçlar

İki takım arasındaki en gollü karşılaşma, 6 Ekim 1990'da İstanbul'da oynandı. Toplam 8 golün atıldığı lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3'lük üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, 19 Kasım 2000'de Kadıköy'de oynanan lig maçında sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılırken, en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Fenerbahçe 24 Nisan 2016'da Trabzon'da oynanan ve yarıda kalan maçı da 4-0 kazandı.

Ligin en golcü takımı

Süper Lig'de 29 hafta itibarıyla 76 puan toplayan Fenerbahçe, bu süreçte 27 maçta gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 76 gol gönderdi. Kanarya, ligde en golcü takım konumunda yer alıyor.

İsmail Kartal ile Abdullah Avcı 11. kez rakip

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı bugüne kadar 10 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda İsmail Kartal; Mardinspor, Malatyaspor, Fenerbahçe, Gaziantepspor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'u çalıştırıyordu. Avcı ise eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor ile rakip oldu. Oynanan 10 karşılaşmanın 5'ini Abdullah Avcı'nın ekipleri, 1'ini İsmail Kartal'ın takımı kazanırken, 4 mücadele berabere tamamlandı.

Halil Umut Meler düdük çalacak

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.