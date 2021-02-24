Sakarya'dan üzüntüye boğan haber! Rabia Kılınç 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

GAZİANTEP'te Şehitkamil İlçesi Nüfus Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan Rabia Kılınç (25), yıllık izinli olarak bulunduğu Sakarya'da otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı. 3 gün yoğun bakım ünitesinde kalan Kılınç yaşam mücadelesini kaybetti.

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Gaziantep'te memur olarak görev yapan ve yıllık izne çıkan Rabia Kılınç, arkadaşlarını ziyaret etmek üzere Sakarya'ya gitti. Pazar günü yol kenarında bir otomobile binmek için bekleyen Rabia Kılınç'a sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Ağır yaralanan Kılınç, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Şehitkamil Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından duyurdu

Şehitkamil Kaymakamlığı da ölümü ile ailesi ve mesai arkadaşlarını üzen Rabia Kılınç için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda; "Nüfus Müdürlüğü personelimiz Rabia Kılınç, yıllık izindeyken Sakarya ilinde meydana gelen üzücü bir trafik kazası sonucunda kaldırıldığı hastanede maalesef hayatını kaybetmiştir. Vefat eden personelimize Yüce Allah'tan rahmet, mesai arkadaşlarına, kederli ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.