'Hayalet Komutan' olarak anılan Heysem Topalca trafik kazasında öldü

Suriye iç savaşının başladığı 2010 yılından bu yana Türkiye'nin gündeminde olan, ‘Hayalet Komutan' ve ‘İkinci Yeşil' lakaplarıyla anılan, Türkiye'de de birçok olayda adı geçen Heysem Topalca, Kanya'da geçirdiği trafik kazasında öldü.

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Reyhanlı Katliamı, IŞİD’in Niğde saldırısı gibi birçok olayda adı geçen ve Heysem Topalca geçirdiği trafik kazasında öldü. Suriye iç savaşının başladığı 2010 yılından bu yana Türkiye'nin gündeminde olan, ‘Hayalet Komutan' ve ‘İkinci Yeşil' lakaplarıyla anılan, Türkiye'de de birçok olayda adı geçen Heysem Topalca kimdir?

Kaza 10 Şubat'ta meydana geldi

Sözcü gazetesinden Müslüm Evci'nin haberine göre, kaza 10 Şubat akşamı saat 21.00 sıralarında Konya’da meydana geldi. İçinde Heysem Topalca'nın bulunduğu otomobil ile TIR çarpıştı. Otomobilde içerisinde bulunan Heysem Topalca (54), Macit El Hacı Ali (33) ve Bilal El Muhammed (21) öldü.

Döne Abdullah (55), Nureddin El Hac Ali (19), Abdullah El Hac, İbrahim El Muhammed (30) ve Halit Bargut (15) ise yaralandı. Araçta bulunanlar Konya Şehir Hastanesi ve Karapınar Devlet Hastanesine götürüldü. Ölen üç kişi, otopsi işlemlerinin ardından Hatay'ın Yayladağı ilçesinde defnedildi.

Emniyet ve Jandarma yetkililerinden elde bilgilere göre; Heysem Topalca'ya Niğde Ulukışla'daki IŞİD saldırısının ardından Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 12 yıl kesinleştirilmiş hapis cezası verildiği ancak, hakkında herhangi bir aranma, yakalanma ve infaz kararı olmadığı öğrenildi.

Heysem Topalca kimdir?

Suriye iç savaşının başladığı dönemden bu yana ‘Hayalet Komutan' ve ‘İkinci Yeşil' lakaplarıyla anılan Heysem Topalca, 2010 yılından beri Türkiye'nin gündeminde olan bir isim. 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin öldüğü Reyhanlı patlaması, 20 Mart 2014'te Niğde Ulukışla'daki IŞİD saldırısı, ‘Sarin Gazı Davası' olarak bilinen Suriye'ye kimyasal silah yapımında kullanılabilecek maddelerin sokulması olaylarında ismi geçiyordu.

Topalca, Lazkiye'nin kuzey kırsalındaki Türkmenlerin kurmuş olduğu Özgür Suriye Ordusu Yüksek Askeri Konseye bağlı Bayır Bucak Türkmen Tugayı'nın bileşenlerinden El Huva Billa Taburu'nun da bir süre liderliğini de yaptı.