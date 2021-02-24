Musiala milli takım tercihini yaptı

İngiltere ve Almanya arasında kimi seçeceği merak konusu olan Jamal Musiala, tercihini doğduğu ülke Almanya'dan yana kullandı.

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Bayern Münih'in Lazio'yu deplasmanda 4-1 yendiği Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında, takımının 2. golünü atan ve devler arenasında en gol atan en genç ikinci oyuncu unvanın ele geçiren Jamal Musiala, milli takım tercihini Almanya'dan yana kullandı.

İki gün sonra 18 yaşına girecek olan ve Musiala, İngiltere alt yaş milli takımlarında forma giymesine karşın, doğduğu Almanya'yı seçtiğini duyurdu.

Jamal Musiala kimdir?

Dünya futbolunun en heyecan verici genç oyuncularından biri olarak gösterilen 17 yaşındaki oyuncu, kanatta görev yapıyor. 2011-19 tarihlerini Chelsea'de geçiren Musiala, 2019'da 16 yaşında Bayern Münih'e katıldı. Bayern ile ilk profesyonel sözleşmesini 18 yaşına gireceği Cuma günü imzalayacak Musiala, İngiltere alt yaş takımlarının formasını 22 kez giydi.

Almanya'nın Stuttgart şehrinde doğan ve 7 yaşına kadar Fulda'da yaşayan Musiala, ailesiyle İngiltere'ye taşındı ve burada yaklaşık 10 yıl geçirdi. Nijerya asıllı İngiliz bir babanın oğlu olan Musiala, Bayern ile ilk maçına Haziran 2020'de çıktı. Almanya Ligi'nde Bayern formasını giyen en genç oyuncu (17 yıl 115 gün) unvanını ele geçiren Musiala, Alman deviyle Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da yaşadı. Bayern ile çoğunluğu yedekten olmak üzere 16 maça çıkan Musiala, 3 gol kaydetti.

İlk şampiyonlar Ligi maçına Aralık'ta 1-1 biten Atletico Madrid karşılaşmasında çıkan Musiala, Lazio'yu 4-1 yendikleri maça da 11'de çıktı ve takımının ikinci golünü kaydetti.