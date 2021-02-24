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HABER /  MEDYA

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen oldu

Meteoroloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Orhan Şen bundan böyle CNN Türk izleyicisiyle buluşacak.

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Prof. Dr. Orhan Şen bundan böyle CNN Türk izleyicisiyle buluşacak. CNN Türk'ün haber televizyonculuğunda çok önemli bir marka olduğunu söyleyen Şen "Artık ben de CNN Türk ailesinin bir parçasıyım. 40 yıllık birikimim ve yaptığım çalışmalarla hava, su, iklimle ilgili doğru bilgileri CNN Türk yayınlarıyla geniş kitlelere duyurabilecek olmaktan çok mutluyum.Havayla ilgili son gelişmeler için herkes CNN Türk ekranlarında olsun. İlk bilen siz olun" dedi.

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