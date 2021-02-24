Nissan'ın eski CEO'su İstanbul üzerinden kaçırılmıştı! Davada karar verildi

Eski Nissan Üst Yöneticisi Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçışına ilişkin davada, bir şirket yöneticisi ve 2 pilota verilen ceza belli oldu.

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Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn davasında karar belli oldu. Ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin davada özel jet şirketinin müdürü Okan Kösemen ile pilotlar Noyan Pasin ve Bahri Kutlu Sömek için göçmen kaçakçılığı suçu sebebiyle 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

"Temyiz edeceğiz"

Pilotlardan Noyan Pasin, karara tepki gösterdi. Somut bir delil olmadan karar verildiğini iddia eden Pasin, "Sadece 'nasıl şüphe duymazsın' deniliyor. İstanbul'a indiğimizde de o kadar çalışan, gümrükçüler, polisler, yer görevlileri hiç kimse şüphelenmedi ama bizim şüphelenmemiz bekleniyor. Biz şüphelenmediğimiz için ceza aldık. Temyiz edeceğiz" dedi.

Noyan Pasin'in avukatı Erem Yücel ise, mahkemenin 'göçmen kaçakçılığı' suçundan karar verdiğini söyleyerek "Biz verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası kararının doğru olmadığını düşünüyoruz. Gerekçeleri açıklanmadı cezanın, gerekçesi açıklandığında istinaf yapacağız. İnfazı çıkmaz cezanın yatarı kalmadı" ifadelerini kullandı.

Carlos Ghosn'un, İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin haklarında dava açılan 4 pilot, bir şirket yöneticisi ve 2 hostesin yargılandığı davada savcılık, bir şirket yöneticisi ve 2 pilotun göçmen kaçakçılığı suçundan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.

Mütalaada, sanık olan pilotlar Özgü Bilge Bayram ve Serhat Kahvecioğlu'nun üzerine atılı göçmen kaçakçılığı suçunun yasal unsurları oluşmadığından beraatleri istenmişti.

Hostes olan sanık Serpil Kurnaz Kuyumcu'nun da üzerine atılı suçun ön ödemeye tabi olması ve sanığın bu ön ödemeyi yerine getirmesi nedeniyle hakkındaki davanın düşürülmesini talep eden savcılık, diğer hostes sanık Nesrin Altunalan'ın da beraat etmesi gerektiğini belirtmişti.

Olay: Japonya’da 'Görevi kötüye kullanma” suçundan ev hapsinde tutulan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn, 30 Aralık 2019 tarihinde bir müzik kutusu içinde Osaka’dan İstanbul’daki Atatürk Havalimanına, İstanbul üzerinden de Lübnan’ın başkenti Beyrut’a uçakla kaçırılmıştı.