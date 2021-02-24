33 dokunulmazlık dosyasıyla ilgili flaş gelişme: Adalet Komisyonu'na sevk edildi

Aralarında HDP'li vekillerin de bulunduğu 33 dokunulmazlık dosyası, TBMM Anayasa Adalet Komisyonu'na sevk edildi.

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Aralarında Kobani olayları ile ilgili fezleke hazırlanan 9 milletvekilin de bulunduğu 33 dokunulmazlık dosyası TBMM Anayasa Adalet Komisyonu'na sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olaylarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında HDP 27. Dönem Milletvekilleri Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sezai Temelli, Pero Dundar ve Pervin Buldan hakkında fezleke düzenlemişti.

"Genel kurulda da hemen eller iner kalkar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu fezlekelerle ilgili yaptığı açıklamada "Süreç ne ise aynen işleyecektir. Bu konularla alakalı komisyonlarda müzakerelerini yapar. Sonra genel kurula gelir. Genel kurulda da hemen eller iner kalkar." ifadelerini kullanmıştı.

33 fezleke Meclis'e gelmişti

Öte yandan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 33 farklı fezlekenin dün akşam itibarıyla Meclis'e geldiğini duyurmuştu.