BIST 1.494
DOLAR 7,23
EURO 8,78
ALTIN 415,49
HABER /  POLİTİKA

33 dokunulmazlık dosyasıyla ilgili flaş gelişme: Adalet Komisyonu'na sevk edildi

Aralarında HDP'li vekillerin de bulunduğu 33 dokunulmazlık dosyası, TBMM Anayasa Adalet Komisyonu'na sevk edildi.

Abone ol

Aralarında Kobani olayları ile ilgili fezleke hazırlanan 9 milletvekilin de bulunduğu 33 dokunulmazlık dosyası TBMM Anayasa Adalet Komisyonu'na sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olaylarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında HDP 27. Dönem Milletvekilleri Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sezai Temelli, Pero Dundar ve Pervin Buldan hakkında fezleke düzenlemişti. 

"Genel kurulda da hemen eller iner kalkar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu fezlekelerle ilgili yaptığı açıklamada "Süreç ne ise aynen işleyecektir. Bu konularla alakalı komisyonlarda müzakerelerini yapar. Sonra genel kurula gelir. Genel kurulda da hemen eller iner kalkar." ifadelerini kullanmıştı.

33 fezleke Meclis'e gelmişti

Öte yandan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 33 farklı fezlekenin dün akşam itibarıyla Meclis'e geldiğini duyurmuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor! Haklarınız neler biliyor musunuz? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Öğretmen atamaları branş dağılımı 2021 hangi bölümlere atama yapılacak?
Kocaeli'de 2 gündür kayıptı! Otel çalışanı hastaneden çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu: Tarihin bize yüklediği bir sorumluluk var
Tekrarlansın denmişti! Tahkim'den İstanbulspor-Samsunspor maçına açıklama
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova: Kurallara uyulmazsa 3'üncü dalga kaçınılmaz
Recep ayının 13. 14. ve 15. günü ne zaman hangi günler 2021
MSB: Meriç Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan 26 göçmen kurtarıldı
Lyon, Ersin Destanoğlu'nu transfer etmek istiyor
Hamas'tan Türkiye'ye sürpriz Doğu Akdeniz mesajı: Anlaşmaya hazırız
Bursa'da 50 yaşındaki adamın define sevdası canına mal oldu
Yorumlar