Recep ayının 13. 14. ve 15. günü ne zaman hangi günler 2021

Müslüman alemi için önemi büyük nafile oruçlarının tutulduğu namazların kılındığı 3 aylar Recep ayı ile başladı. Birçok vatandaş bu mübarek günler, hakkıyla ihya etmek için Recep ayının 13. 14. ve 15. günü ne zaman araştırması yapıyor. Peki Recep ayının. bu günlerinde oruç tutmak gerekli mi?

İslam dünyasında mübarek kabul edilen 3 ayların ilki olan Recep ayı başladı. Bol bol nafile orucu ve kaza namazı kılınması gereken Recep ayının 15. günü müslümanlar için çok önemli. Recep ayının 15. günü ne zaman Peki Recep ayının 13. 14. ve 15. gününde nasıl ibadet etmek gerekir?

Nafile ve kaza oruçlarının tutulduğu, namazlarının kılındığı, insanların dini hayata daha çok yöneldiği recep ayının 15. günü 2021 yılında 28 Şubat pazar gününe denk geliyor İşte, 2020 recep ayı hakkında merak edilenler...

Üç aylar ve Recep ayı bu yıl 13 Şubat 2021 tarihinde başladı. Dolayısı ile 26 Şubat tarihinde recep ayının 13. günü idrak edilecek.

Recep ayının 13, 14 ve 15 oruçları olarak bilinen Eyyam-Biyd, aydınlık günler anlamını içerisinde barındırmaktadır. Ayın konumu dolayısıyla gecelerin daha aydınlık olması dolayısıyla bu ismi almıştır.

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.

Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

Allah Resûlü, farz olan Ramazan orucundan başka nafile olarak Muharrem (Âşûrâ), Şâban ve Recep aylarında oruç tutmaya özen gösterirdi.

Ancak o, Ramazan ayı dışında hiçbir ayı tamamen oruçla geçirmemiştir. Allah Resûlü'nün bir ayı “tamamıyla” oruçla geçirdiğine dair rivayetleri de ayın “çoğu” olarak anlamak daha isabetlidir. Peygamberimiz, ayrıca Şevval ayının altı gününde, kamerî ayların “Eyyâm-ı biyz” denilen on üç, on dört ve on beşinci günlerinde ve Zilhicce ayının dokuz gününde oruç tutardı. Ancak muhtemelen sıkıntıya ve hâlsizliğe sebep olabileceği için Zilhicce'nin dokuzuncu gününde Arafat'ta oruç tutmamıştı.