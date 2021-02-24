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THY, uzaktan çalışma uygulamasını mayıs sonuna kadar uzattı

Türk Hava Yolları (THY), uzaktan çalışmanın 31 Mayıs'a kadar devam ettirilmesine karar verildiğini duyurdu.

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THY İstihdam Başkanlığından yapılan açıklamada, çalışanlardan aldıkları geri bildirimler ve salgının mevcut durumu göz önünde bulundurularak uzaktan çalışma süresinin uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni bir değerlendirme ve bilgilendirme yapılana kadar ortaklığımız yurt içi yerleşkelerinde uzaktan çalışmanın 31 Mayıs 2021'e kadar devam ettirilmesine karar verilmiştir." denildi. 

Uzaktan çalışma usul ve esaslarının aynı şekilde sürdürüleceği aktarılan açıklamada, destek birimine çalışanlardan gelen sorular ışığında "Sıkça Sorulan Sorular" dokümanı da hazırlandığı kaydedildi. Açıklamada, uçuş çalışanları için uçuş frekansları göz önünde bulundurularak planlama yapılacağı bildirildi.

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