D vitamini olan besinler hangisi D vitamini eksikliği nasıl anlaşılır?

Vücut ve bağışıklık için en gerekli besinlerden olan D vitamini hangi yiyeceklerde var araştırması son günlerde birçok vatandaş tarafından yapılıyor. Peki D vitamini faydaları neler, D vitamini eksikliğinde neler olur ve fazla D vitamini tüketmek zararlı mı?Abone ol
Vücut sisteminin düzenli çalışması için gerekli olan birçok vitamini barındıran D vitamin eksikliği nedir? D vitamin eksikliği belirtileri! D vitamini eksikliği hangi besinlerde bulunur?
D vitamini yağda eriyen bir vitamindir. Emilimi için yağ ve safraya ihtiyacı vardır. En önemli görevi kalsiyum ve kemik metabolizmasını dengelemektir. Üretilebilmesi için güneş ışığına maruziyet gereklidir.
D vitamini günlük ihtiyacı ne kadardır?
D vitamini ihtiyacı yaşa ve kişiye göre değişkenlik gösterir. 1 yaşına kadarki bebeklerde 400 IU yeterli iken, 1 yaşından sonraki 600 IU alınması gerekir. 70 yaşından sonra günlük D vitamini ihtiyacı artmaktadır.
D vitamininin görevleri nelerdir?
D vitamininin metabolizmadaki başlıca görevi kalsiyum ve fosfor emilimini sağlayarak vücuttaki kalsiyum ve fosfor dengesini düzenlemektir. D vitamini yokluğunda kalsiyum emilimi %10-15 düzeyinde iken D vitaminin varlığında bu oran %30-80 değerlerine kadar çıkmaktadır
D vitamini kullanımı böbreklerdeki kalsiyum kaybını önlemektedir.
Kemik direncini artırmaktadır.
İnsülin yapımında olumlu etkileri vardır.
D vitamininin doğru oranlarda kullanımının birçok kanser türüne karşı koruyucu rol oynadığı yönünde çok sayıda çalışma bulunmaktadır.
D vitamini hangi besinlerde bulunur?
Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde 20-30 dakika süresince kol ve bacaklar açık kalacak şekilde güneşlemek önerilen süredir.
D vitaminin en çok bulunduğu besinler;
*Balık yağı,
*Balık,
*Karaciğer,
*Yumurta sarısı,
*Tereyağı
D vitamini yetersizliğinde neler olur?
Yetersiz güneşlenme ve doğal besinlerde az miktarda D vitamini bulunması D vitamini eksikliğinin sık görülme sebeplerindendir.
*Yetersiz D vitamini alımında, Osteomalasia denilen erişkin donemde görülen bir kemik hastalığı görülebilir.
*Kemik metabolizması gelişemez.
*Obeziteye zemin hazırlar.
*Uyku bozuklukları yaşanabilir.
*Alzheimer hastalığına zemin hazırlayabilir.
*Kronik yorgunluk
D vitamini fazlası zararlı mıdır?
Yağda depolanan, idrar ile atılmayan bir vitamin olmasından dolayı gelişigüzel kullanılması yüksek kan düzeylerine sebep olabilir. Fazla miktarda D vitamini kullanılması;
*Doku ve eklem kireçlenmelerine
*Böbrek taşı oluşumuna ve böbrek hasarına zemin hazırlamaktadır.
*Yüksek tansiyona neden olabilir.
*Aşırı D vitamini kullanımı zehirlenmelere yol açabilir. Zehirlenmeye bağlı olarak; ağız kuruluğu, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, düzensin kal atışı yaşanabilir.