D vitamini olan besinler hangisi D vitamini eksikliği nasıl anlaşılır?

Vücut ve bağışıklık için en gerekli besinlerden olan D vitamini hangi yiyeceklerde var araştırması son günlerde birçok vatandaş tarafından yapılıyor. Peki D vitamini faydaları neler, D vitamini eksikliğinde neler olur ve fazla D vitamini tüketmek zararlı mı?

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Vücut sisteminin düzenli çalışması için gerekli olan birçok vitamini barındıran D vitamin eksikliği nedir? D vitamin eksikliği belirtileri! D vitamini eksikliği hangi besinlerde bulunur?

D vitamini yağda eriyen bir vitamindir. Emilimi için yağ ve safraya ihtiyacı vardır. En önemli görevi kalsiyum ve kemik metabolizmasını dengelemektir. Üretilebilmesi için güneş ışığına maruziyet gereklidir.

D vitamini günlük ihtiyacı ne kadardır?

D vitamini ihtiyacı yaşa ve kişiye göre değişkenlik gösterir. 1 yaşına kadarki bebeklerde 400 IU yeterli iken, 1 yaşından sonraki 600 IU alınması gerekir. 70 yaşından sonra günlük D vitamini ihtiyacı artmaktadır.

D vitamininin görevleri nelerdir?

D vitamininin metabolizmadaki başlıca görevi kalsiyum ve fosfor emilimini sağlayarak vücuttaki kalsiyum ve fosfor dengesini düzenlemektir. D vitamini yokluğunda kalsiyum emilimi %10-15 düzeyinde iken D vitaminin varlığında bu oran %30-80 değerlerine kadar çıkmaktadır

D vitamini kullanımı böbreklerdeki kalsiyum kaybını önlemektedir.

Kemik direncini artırmaktadır.

İnsülin yapımında olumlu etkileri vardır.

D vitamininin doğru oranlarda kullanımının birçok kanser türüne karşı koruyucu rol oynadığı yönünde çok sayıda çalışma bulunmaktadır.



D vitamini hangi besinlerde bulunur?

Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde 20-30 dakika süresince kol ve bacaklar açık kalacak şekilde güneşlemek önerilen süredir.

D vitaminin en çok bulunduğu besinler;

*Balık yağı,

*Balık,

*Karaciğer,

*Yumurta sarısı,

*Tereyağı

D vitamini yetersizliğinde neler olur?

Yetersiz güneşlenme ve doğal besinlerde az miktarda D vitamini bulunması D vitamini eksikliğinin sık görülme sebeplerindendir.

*Yetersiz D vitamini alımında, Osteomalasia denilen erişkin donemde görülen bir kemik hastalığı görülebilir.

*Kemik metabolizması gelişemez.

*Obeziteye zemin hazırlar.

*Uyku bozuklukları yaşanabilir.

*Alzheimer hastalığına zemin hazırlayabilir.

*Kronik yorgunluk

D vitamini fazlası zararlı mıdır?

Yağda depolanan, idrar ile atılmayan bir vitamin olmasından dolayı gelişigüzel kullanılması yüksek kan düzeylerine sebep olabilir. Fazla miktarda D vitamini kullanılması;

*Doku ve eklem kireçlenmelerine

*Böbrek taşı oluşumuna ve böbrek hasarına zemin hazırlamaktadır.

*Yüksek tansiyona neden olabilir.

*Aşırı D vitamini kullanımı zehirlenmelere yol açabilir. Zehirlenmeye bağlı olarak; ağız kuruluğu, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, düzensin kal atışı yaşanabilir.