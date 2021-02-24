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Avcılar'da belediye çalışanlarından toplu sözleşme eylemi

Anadolu Ajansı

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) üyesi çalışanlar, Avcılar Belediyesiyle Toplu İş Sözleşmesinde yaşanan sorunları nedeniyle eylem yaptı.

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Belediye binası önünde toplanan işçiler çeşitli sloganlar attı. TÜM BEL- SEN 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Sönmez, basın açıklamasında, geçen yıl nisan ayında imzalanması gereken toplu sözleşmenin hala imzalanmadığını hatırlattı.

Sönmez, açıklamasında şu sözlere yer verdi: Emekçileri oyalayan Turan Hançerli'nin toplu sözleşmenin imzalanması aşamasında müdürler ve başkan yardımcılarına toplu sözleşmede memurlara yapılan artışın 2 katı artış yapmayı dayatmasını sendikamız kabul etmemiştir. 'Bu artış kabul edilmezse toplu sözleşmeyi imzalamam.' diyen başkan toplu sözleşmeyi imzalamayarak 1 yıldır işçileri oyalamaktadır. 

"Gelinen aşamada memurların 5 ikramiyesi, sözleşmeli memurların 9 ikramiyesi ödenmemiştir. Teknik personelin arazi tazminatı 2017 yılından bu yana ödenmemiştir. 31 Mart'a kadar tüm alacaklarının sözünü veren başkanın bu sözünün takipçisi olacağız."

"Ayrımcılığa son verin"
Sönmez, ayrımcılığa son verilene ve talepleri kabul edilene dek seslerini yükseltmeye devam edeceklerini belirterek, taleplerini şöyle sıraladı:

"Emekçiler, toplu iş sözleşmesi imzalanması için düşük artışları kabul etmiştir. Emekçinin özverisini görmesini ve ayrımcılık dayatmasını geri çekmesini, sözleşmeli memurlara Mahalli İdareler Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Genelgesi'nde belirlenen limitlerin üzerinde maaş ödenmesini, 5 yıla yakın ödenmeyen alacaklarımızın derhal ödenmesini, temsilcimize baskılara son verilmesini, sendikamızı hedef alan keyfiliklerin ve saldırıların son bulmasını, sürgünün kaldırılmasını, iş barışının ve çalışma düzeninin sağlanması için emekçilerin haklarına öncelik verilmesini ve alacaklarının zamanında ödenmesini istiyoruz."

İbrahim Sönmez, salgın döneminde de emekçilerin özveriyle riskli ortamlarda çalışmasına karşın Avcılar Belediyesinde gerekli sağlık önlemlerine uyulmadığını ekledi.

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