Kadıköy'ü çöp götürüyor! Belediye işçileri greve gitti sokak ve caddeler çöp dağları doldu

Çöplerimizle baş başa kalmış durumdayız

20 yıldır Kadıköy'de yaşayan esnaf Adnan Özdemir, “2 gündür biz bu çöp yığınıyla baş başayız. Evlerde de durum aynı şekilde. Çöplerimizle baş başa kalmış durumdayız. Öğrendiğimize göre belediyedeki grevden kaynaklıymış. Biz de durumun nereye gideceğini bilmiyoruz. Tam dükkanımızın önü. Biz de çaresiz bir şekilde bekliyoruz. Allah'tan yaz mevsimi değil de koku fazla yok. Halimiz hepten biterdi o zaman" diye konuştu.