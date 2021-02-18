Kadıköy'ü çöp götürüyor! Belediye işçileri greve gitti sokak ve caddeler çöp dağları doldu
KADIKÖY Belediyesi işçileri greve gitti. Kadıköy'de günlerdir toplanmayan çöpler, vatandaşı isyan ettirdi. Belediye işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin çıkmaza girmesinin ardından çöpler cadde ve sokaklarda kaldı. Belediye işçilerinden bazıları ise belediye binasının önünde bekliyor.
Kadıköy Belediyesi'nde 2020'nin Eylül ayından beri yürütülen toplu iş sözleşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine Devrimci İşçi Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş üyesi yaklaşık 2 bin 300 işçi greve başlamıştı. Greve giden işçiler, günlerdir Kadıköy'de çöpleri toplamıyor. Ana arterlerde ve ara sokaklarda çöp yığınları oluştu. İş yerlerinin önü çöplerle dolan esnaf durumdan dert yandı. Bölge halkı ise pandemiden dolayı sağlıksız bir durum oluştuğunu söyleyerek çöplerin bir an önce toplanmasını talep etti.
Çöplerimizle baş başa kalmış durumdayız
20 yıldır Kadıköy'de yaşayan esnaf Adnan Özdemir, “2 gündür biz bu çöp yığınıyla baş başayız. Evlerde de durum aynı şekilde. Çöplerimizle baş başa kalmış durumdayız. Öğrendiğimize göre belediyedeki grevden kaynaklıymış. Biz de durumun nereye gideceğini bilmiyoruz. Tam dükkanımızın önü. Biz de çaresiz bir şekilde bekliyoruz. Allah'tan yaz mevsimi değil de koku fazla yok. Halimiz hepten biterdi o zaman" diye konuştu.
Virüsle mücadelede bu pislik olmamalı
Emine Öztürk ise, şöyle konuştu: "Maalesef manzara bu. Evimizin orası daha kötü. Bayağı bir birikmiş. Ne olacak bilmiyorum. Sadece 'Grev Vardır' yazısını gördüm ama detay bilmiyorum. Umarım bir an önce düzeltirler aralarındaki problem ne ise."
"Bizim için bayağı sıkıntılı. Şu anda virüsle mücadele ettiğimiz bir dönemdeyiz. Şu pisliğin olmaması gerekiyor. Mahalle araları da bayağı bir fazla. İnşallah düzeltirler."