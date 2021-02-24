AK Partili Hasan Çilez'den 'X, Y, Z kuşağı' tepkisi: Aile düzeni sarsılır, toplumun düzeni bozulur

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, bireylerin aile içinde 'X, Y, Z kuşağı' olarak tanımlanmamasını istedi. Çilez, "Aile düzeni sarsılır, toplumun düzeni bozulur" ifadelerini kullandı.

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AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, TBMM'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. "Sen X'sin, sen Y'sin, sen Z'sin diye anne - baba ile evladın arasına duvarlar örersek hiyerarşik düzeni bozar, ben merkezli düşüncenin önünü açarız" ifadelerini kullanan AK Partili Hasan Çilez, "Aile düzeni sarsılır, toplumun düzeni bozulur" düşüncesini savundu.

"İçinden çıkılmaz bir hal ortaya çıkıyor"

Bilim insanlarının son zamanlarda "X, Y, Z kuşağı" tanımlarının bulunduğunu aktaran Çilez, şu ifadeleri kullandı: Aile içindeki bireyleri yaşlarına göre X, Y, Z kuşağı olarak tanımlarken aslında bir hatanın da esiri oluyoruz. Aile bireylerini anneyi babaya, evlatlarını da ebeveynine karşı bilinmez kılıyoruz. Ortaya bir problem, sorun ile çıkıp bunu çözelim diyoruz. Çözümü de çatışma ile sonlandırıp birbirimizi anlamamakla itham ediyoruz.

Böylece içinden çıkılmaz bir hal ortaya çıkıyor. Ailenin hiyerarşik yapısı önce saygılı olmayı gerektirir. Saygı sonrası fedakarlık ailenin vazgeçilmez unsurudur. Sorumluluk duygusu ailenin işleyişini sağlar.

"Ben merkezli düşüncenin önünü açarız"

Sen X'sin, sen Y'sin, sen Z'sin diye anne baba ile evladın arasına duvarlar örersek hiyerarşik düzeni bozar, ben merkezli düşüncenin önünü açarız. Saygıyı yok eder, fedakarlığı bilmez ve sorumluluktan uzak, sorumsuz bireyler oluruz.

Sevgiyi ise başka yerlerde ararken savrulur gideriz. Aile düzeni sarsılır, toplumun düzeni bozulur. Formül, ailenin birliğindeki temel unsurlarda yatıyor. Saygı, fedakarlık, sorumluluk ve sevgiden oluşan bu unsurlara bağlı olmamız hayati önem taşımaktadır."