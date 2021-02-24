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Lille Yusuf Yazıcı'yı paylaşıp ekledi: Baba, sen n'aptın ya

Lille, sosyal medya hesabından Türkçe sözlerle Yusuf Yazıcı paylaşımında bulundu.

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Fransa'da Yusuf Yazıcı fırtınası devam ediyor. Lille, takımın yıldız oyuncularından Yusuf Yazıcı için sosyal medya hesabından Türkçe bir paylaşımda bulundu.

Lille'in Twitter hesabı, Yusuf Yazıcı'nın antrenmanda yaptığı vuruşları paylaşırken ''Baba, sen n'aptın ya'' sözlerini kullandı.

Fransız ekibi, paylaşımında Türkiye bayrağını da kullanırken bu paylaşım kısa süre içinde büyük ilgi gördü.

Lille, takımdaki bir başka Türk yıldız Burak Yılmaz'ın attığı gollerden sonra da Türkçe bir şekilde 'Kral' yazıyordu.

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