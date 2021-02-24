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Bursa'da 50 yaşındaki adamın define sevdası canına mal oldu

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da 50 yaşındaki Sebahattin Aslantaş define aramak için iple uçurumdan sarkmak isterken ipin kopmayla hayatını kaybetti.

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Kumyaka Mahallesindeki dik yamaçtan aşağı sarkıtılan ipe bağlanarak kazı yapmak isteyen Aslantaş, bir müddet sonra ipin kopmasıyla kendini uçurumun dibinde buldu. İhbarı alan Mudanya Jandarma ekipleri olay yerine vardığında şahsın cansız bedeni ile karşılaştı. Jandarma, Sebahattin Aslantaş ile birlikte hazine arayan diğer arkadaşlarını gözaltına alarak olayla ilgili tahkikat başlattı.

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