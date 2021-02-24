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Kocaeli'de 2 gündür kayıptı! Otel çalışanı hastaneden çıktı

KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan ve itfaiye ekiplerince yaşadığı eve balkondan girilen otel çalışanı Fatih Seper'in, hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı.

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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir otelde çalışan Fatih Seper’in 2 gündür işe gelmemesinden şüphelenen çalışma arkadaşları durumu Seper’in yakınlarına haber verdi. Otel çalışanları ve Seper’in yakınları, hayatından endişe ettikleri Seper’in evine giderek çaldıkları kapıyı açan olmayınca durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber veriler. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kapılar kırıldı iki eve girildi kayıp şahıs bulunamadı

Olay yerine gelen itfaiye ekipler, merdivenli araç ile Seper’in yaşadığı ikinci kattaki evin balkonuna ulaştı. Balkon camını kırarak içeri giren polis ve itfaiye ekipleri, içeride kimsenin olmadığını fark edince dışarı çıktı. Komşularının alt katta oturan abisi İrfan Seper’in evinde olabileceğini söylemeleri üzerine, ekipler, alt kata indi. Abisine ait dairenin çelik kapsını kırarak içeri giren ekipler, içeride yine kimseyi bulamayınca aramayı sona erdirdi.

Yapılan aramaların ardından başlatılan inceleme sonrasında, Seper'in rahatsızlanması sonrasında iki gündür hastanede tedavi altında olduğu belirlendi.

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