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HABER /  POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu: Tarihin bize yüklediği bir sorumluluk var

"Bize tarihin yüklediği bir sorumluluk var." diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Sorunları çözmek, akılcı yöntemlerle çözmek. Var olan kaynağı en iyi şekilde kullanmak ve bunu bütün Türkiye'ye ve dünyaya göstermek" düşüncesini dile getirdi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Yerel Yönetimler Birimi ve Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası işbirliğiyle Genel Merkez'de düzenlenen "Proje Uzmanlığı Eğitimi Sertifika Töreni"ne katıldı. Törende dikkat çeken mesajlar veren Kılıçdaroğlu, bir sorunun, en düşük maliyet ve en büyük faydayla nasıl çözülebileceğinin düşünülmesi gerektiğini söyledi.

"Sorun çözme mekanizması şöyle..."

Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Türkiye'de genelde sorun çözme mekanizması şöyle, bir sorun önce oluyor, sorun giderek büyüyor. Sonra insanlar 'Bu sorunu nasıl çözelim' diye bir araya geliyor ve sonra kaynak nereden bulacağız? Sorunun bilinmesiyle sorunun çözümü arasında uzun bir mesafe oluyor. Bu halkta bıkkınlık yaratıyor. Yönetimin halk nezdinde yıpranmasına yol açıyor. Sorunu süratle çözdüğünüz zaman hem yönetime hem halkın yönetime duyduğu güveni artırmış oluyorsunuz.

Kursiyerlerin uzun süreli bir eğitim aldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, bilginin önemine işaret ederek, bilgi sahibi olmanın insanı toplum içinde saygın kıldığını anlattı.

"Bize tarihin yüklediği bir sorumluluk var"

Kılıçdaroğlu, bir sorunu çözmenin ve o sorunun çözümüne katkıda bulunmanın son derece değerli olduğunu belirterek şöyle devam etti: Bize tarihin yüklediği bir sorumluluk var. Sorunları çözmek, akılcı yöntemlerle çözmek. Var olan kaynağı en iyi şekilde kullanmak ve bunu bütün Türkiye'ye ve dünyaya göstermek. Sizin de benim de hepimizin de ortak görevi. Bu görevde umarım buluşacağız ve bu görevde başarılı olmak için hep birlikte elimizden gelen çabayı göstereceğiz.

Konuşmasının ardından Kılıçdaroğlu, sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikalarını vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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