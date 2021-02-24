Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal 'Pelikan Örgütü' dediği için ifade verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AK Parti Milletvekili Aydın Ünal, "Pelikan Örgütü" ifadesi nedeniyle ifade verdiğini açıkladı. Ünal, "İnsan bazen '15 Temmuz başarılı mı oldu yoksa' diye sormadan edemiyor" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Twitter hesabında "Süheyl Söğüş" isimli bir kişinin şikâyetiyle ifade verdiğini belirten Aydın Ünal, dilekçede kendisine yönelik yapılan suçlamayı da paylaştı. Buna göre Aydın Ünal hakkındaki şikayette "Şüphelinin FETÖ terör örgütü ile işbirliği içerisinde olup olmadığının araştırtılması ve neticesinde irtibatının ve iltisakının tespiti halinde cezalandırılması gerekmektedir. Dolayısıyla TCK 22. Maddesi ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu gereğince "Örgüt üyeliği ve örgüte üye olmamakla birlikte örgüt propagandasını yapmak suçundan da cezalandırılması gerekmektedir" ifadeleri yer alıyor.

"15 Temmuz başarılı mı oldu yoksa diye sormadan edemiyor"

Ünal, şikayetteki bu ifadeleri paylaşırken "En ağrıma giden de FETÖ ithamı oldu. Ben FETÖ’ye karşı en ön safta savaşırken bunlar sülalecek FETÖ övüyordu. İnsan bazen '15 Temmuz başarılı mı oldu yoksa' diye sormadan edemiyor" diye yazdı.