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Tekrarlansın denmişti! Tahkim'den İstanbulspor-Samsunspor maçına açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, İstanbulspor ile Yılport Samsunspor arasında oynanan maçta 'kural hatası' olup olmadığını değerlendirme yetkisinin TFF Yönetim Kurulu'na ait olduğunu belirterek, bu hususla ilgili bu aşamada bir değerlendirme yapılmamasına karar verdi.

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Spor Toto 1'inci Lig'in 22'nci haftasında oynanan İstanbulspor-Yılport Samsunspor maçıyla ilgili TFF Tahkim Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Spor A.Ş.'nin futbolcusu Eduart Rroca ile ilgili PFDK'nın 23.02.2021 tarihli E.2020-2021/716 - K.2020-2021/889 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- İstanbul Spor A.Ş.'nin futbolcusu Eduart Rroca hakkında müsabakada daha önce müsabakada sarı kartı olmamasına rağmen, 2. sarı kart ile oyundan ihraç edildiği ileri sürülerek müsabakada görmüş olduğu kırmızı kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin incelenmesi neticesinde; müsabaka hakemlerinin adı geçen sporcunun şiddetli hareketi nedeniyle ve direkt kırmızı kart ile ihraç edildiği yönündeki raporları ve incelenen görüntüler ile somut olayda 'şahısta hata hali' bulunmadığından FDT'nin 86/2. ve 86/3. maddeleri uyarınca PFDK kararında usul ve esas bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından talebin reddine, iddiaya konu hususun 'kural hatası' olup olmadığını değerlendirme yetkisi TFF Yönetim Kurulu'na ait olduğundan, bu hususla ilgili bu aşamada bir değerlendirme yapılmamasına, oybirliği ile, Karar verilmiştir."

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