Kan donduran olay! Bebeği kaynar suyla haşlayarak öldürdüler

AVUSTRALYA'da 4 yıl önce 2 yaşındaki bebek, anne ve babası tarafından altını pislettiği için canice öldürüldü. Kan donduran olayda anne ve baba işkence ve öldürme suçundan ceza aldı.

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Avustralya'da 2017 yılında yaşanan korkunç bir olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Kan donduran olayda, 2 yaşındaki bebeğin altını pislettiği için anne ve babası tarafından kaynar suyla haşlanarak öldürüldüğü ifade edildi. 2 yaşındaki Maddilyn Rose Ava Stokes isimli bebek 25 Mayıs 2017 tarihinde hayatını kaybetmişti. Karnında, sırtında ve dizlerinde ileri derece yanıklar göze çarpmıştı.



Talihsiz bebeğin annesi ile babası işkence ve adam öldürme suçlarından cezalandırıldı. Babanın küçük çocuğu küvette kaynar suya tutarak vücudunda ağır yanıklara sebebiyet verdiği ve bebeğin bu yüzden hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı. Küçük bebek sağlık ekipleri tarafından olaydan 5 gün sonra evinde bilincini kaybetmiş halde bulunmuştu. Bebeğin çektiği acıya dayanamadığı için kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirerek öldüğü belirtilmişti.