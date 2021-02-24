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Alex de Souza'ya Türkiye'den talip: Takımın başına getirebiliriz

Hamza Hamzaoğlu yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Alex de Souza için harekete geçti.

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Süper Lig'de orta sıralarda bulunan Yeni Malatyaspor'da Konyaspor yenilgisi sonrası teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı açıklandı. Bu kararda son dönemlerde alınan başarısız sonuçların ve son olarak dün Malatya temsilcisinin sahasında 2-0 öndeyken Konyaspor'a 3-2 kaybetmesinin de etkisi olduğu öğrenildi.

''Alex de Souza adaylarımız arasında yer alıyor''
NTV’ye konuşan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Alex ile görüşeceklerini söyledi. Teknik direktör konusunda hata yapmak istemediklerini söyleyen Başkan Gevrek, “Aceleci davranarak yanlış karar vermek istemiyoruz. Başarıya hedefleyen, Yeni Malatyaspor ile birlikte gelişim sağalamayı amaçlayan bir isim düşünüyoruz. Alex de Souza adaylarımız arasında yer alıyor. Henüz kendisi ile görüşmedik. Fakat şartlarımızı kabul ederse takımın başına getirebiliriz.” şeklinde konuştu.

Geçen 6 yılda teknik direktörlüğe geçiş yapmadı
2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forma giyen Alex, 2015’te aktif futbolculuk kariyerini noktaladı. Son olarak Brezilta’nın Coritiva takımında forma giyen Alex, futbolculu bırakmasının üzerinde geçen 6 yılda teknik direktörlüğe geçiş yapmadı.

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