 Lütfü Türkkan: HDP sopasını çıkararak toplumu daha da ötekileştiriyor

"İktidar her sıkıştığında HDP sopasını çıkararak toplumu daha da ötekileştiriyor." diyen İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, sert eleştiriler yöneltti.

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İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "HDP, iktidarın varlık sebebidir. İktidar her sıkıştığında HDP sopasını çıkararak gündemi değiştirmeye ve toplumu daha da ötekileştirmeye devam ediyor" düşüncesini dile getirdi. Merkez Bankası'nın 95 milyar dolar rezervinin de olmadığını söyleyen Türkkan, "Net rezerv eksi 45 milyar dolar" dedi.

Türkkan TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Salgın nedeniyle ekonomik krizin giderek derinleştiğini ifade eden Türkkan, salgının ekonomik etkilerini azaltmak için ilan edilen işten çıkarma yasağının mayıs ortasında biteceğini, yasağın bitmesiyle birlikte işsizler ordusuna binlerce kişinin daha katılacağını söyledi.

"Antidepresan ilaç kullanımı yüzde 10 artış gösterdi"

Son iki ay içinde intihar eden 95 kişinin benzer gerekçelerle yaşamına son vermesinin ülkedeki ağır ekonomik tabloyu gösterdiğini belirten Türkkan, pandemide antidepresan ilaç kullanımının yüzde 10 artış gösterdiğini aktardı.

AK Parti'nin kongre yaptığı yerlerde vaka sayısının arttığını kaydeden Türkkan, "Türkiye'de şu anda konsere, tiyatroya sinemaya gidemezsiniz. Gidebileceğiniz tek sosyal etkinlik AK Parti korona kongreleridir" ifadelerini kullandı.

"Merkez Bankası net rezervi eksi 45 milyar dolar"

2035 yılı bittiğinde Türk milletinin Osmangazi Köprüsü'ne toplam 16 milyar 959 milyon dolar ödemiş olacağını belirten Türkkan, NASA'nın verilerine gire Mars'a gidişin toplam maliyetinin ise 2,8 milyar dolar olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Göreve geldiğimizde Merkez Bankası'nın döviz rezervi 27,5 milyar dolardı. Şimdi 95 milyar dolar döviz rezervimiz var. Çünkü biz bu işi biliyoruz" dediğine işaret eden Türkkan, "Merkez Bankasının 95 milyar dolar rezervi yok. İyi bildikleri konular var. Bir yerde, bir kurumun içi boşaltılacaksa o işlerden iyi anlıyorlar. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğimizden beri suni gündemler yaratarak gerçekleri gizlemeye çalışıyor. Sayın Erdoğan'ın elindeki kağıtlarda brüt dolar rezervi 95 milyar dolar ancak swap ve yaklaşan ödemeleri 95 milyar dolardan düştüğümüzde net rezerv eksi 45 milyar dolar" değerlendirmesinde bulundu.

"128 milyar dolar nerede?"

Türkiye'de Merkez Bankası'nın faiz oranının yüzde 17 olduğunu anlatan Türkkan, "Çin'de yüzde 4,35, Brezilya'da yüzde 2, Kanada'da yüzde 0,25, bizi kıskanan Almanya'da, Amerika'da, Yunanistan'da sıfır. Japonya ve İsviçre'de eksi faizler uygulanıyor. Rakamlar ortada. Bu ucube sistemin getirdikleri ortada. Ekonomide Türkiye'yi tam 16 yıl geriye götürdüler. Merkez Bankası'nın 128 milyar dolar rezervi nerede? Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi nerede? Deprem vergileri nerede?" diye sordu.

Türkkan, esnaf, çiftçi, emekli, memur ve işçi, tüm vatandaşlar büyük ekonomik sıkıntılar yaşarken, çiftçinin traktörüne haciz konulurken "en çok kamu ihalesi verilen şirketlere sağlanan imkanın gerçekten büyük bir vicdansızlık" olduğunu belirtti.

HDP, iktidarın varlık sebebidir. İktidar her sıkıştığında HDP sopasını çıkararak gündemi değiştirmeye ve toplumu daha da ötekileştirmeye devam ediyor.

"AK Parti, HDP'ye verdiği sözlerden hiç vazgeçmedi"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın "Çözüm sürecinde bize, partimize vadettiklerini elbet açıklayacağız. Açıklamazsak namerdiz" dediğini anımsatan Türkkan, şöyle konuştu: Cumhurbaşkanı cevap verir diye bekledim ama bugün bir şey duymadım. HDP, iktidarın varlık sebebidir. İktidar her sıkıştığında HDP sopasını çıkararak gündemi değiştirmeye ve toplumu daha da ötekileştirmeye devam ediyor. AK Parti ve HDP'nin çizgisi aynıdır. Bakmayın iktidarın taktığı milliyetçilik maskesine. Yeni bir çözüm süreci için toplumun nabzını ölçüyorlar. Öyle olmasa bebek katili hain Öcalan'ın mektubundan medet umarlar mıydı? Pervin Buldan hiç merak etmesin. AK Parti, HDP'ye verdiği sözlerden hiç vazgeçmedi ama siz dün 'Çözüm sürecinde bize, partimize vadettiklerini elbet açıklayacağız. Açıklamazsak namerdiz' demek yerine bunu açıklamak zorundasınız. Tabii bu sözünüzde samimiyseniz.

"Çözümü lobi şirketinde arıyorsa durumumuz vahim"

AK Parti'nin Türkiye'nin 1 milyar dolardan fazla ödeme yaptığı F-35 programında kalmasını sağlamak için ABD'de gizlice lobi faaliyetleri yürüttüğünü söyleyen Türkkan, şunları kaydetti: Türkiye olarak, ABD'den hakkımız olanı alabilmek için ABD'li bir lobi şirketine kapalı kapılar ardında 750 bin dolar ödeme yaptık. Aldığımız tedbir bu mu? Parasını ödediğimiz savaş uçaklarını teslim alamayan siyasi iktidar, çözümü ABD'li bir lobi şirketinde arıyorsa gerçekten durumumuz vahim.