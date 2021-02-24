Kuruluş Osman'daki Çömlekçi İdris kimdir kim oynuyor gerçek adı

ATV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman'da Çömlekçi İdris karakteri ilgiyle takip ediliyor. Çömlekçi İdris'e hayat veren oyuncunun gerçek adı merak ediliyor. Asıl ismi Bahtiyar Engin olan oyuncu hangi dizilerde rol aldı, işte hayatı

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Kuruluş Osman dizisinde Çömlekçi İdris karakterine hayat veren oyuncunun asıl ismi Bahtiyar Engin. Ordu’da 1965 yılında doğmuştur. Ordu Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun olmuştur. Birçok tiyatro dizi ve filmlerde yer almış olan usta oyuncumuz Bahtiyar Engin, Kuruluş Osman Çömlekçi İdris rolüyle Kayı Obasında esnaf rolüyle yeniden ekranlara gelmiştir.

Kuruluş Osman Çömlekçi İdris Kayı Obasında Çömlek yapıp satan bir esnafı dizide oynayacaktır. Oyuncumuz instagram hesabı aracılığıyla yapmış olduğu paylaşımda 'Masum Bir Kayı Obalı Esnaf' açıklamasını yapmıştır.

Kurulu Osman Çömlekçi İdris rolüyle dizide olan Bahtiyar Engin, Üniversite bittikten sonra İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosunda rol alarak tiyatro aktörlüğünden başka sinema, televizyon ve seslendirme üzerinde de aktif olarak yer almaktadır.

Bahtiyar Engin’in Rol Aldığı Dizi ve Filmler:

Jet Sosyete (2018) – Zeki (13. bölüm) Hayati ve Diğerleri 2017-2018 (1-6.Bölüm Final) Ali Baba ve Yedi Cüceler – 2015 The Avengers 2:Age Of Ultron -(Ultron’un seslendirmesi) – 2015[1] Ulan İstanbul – Vahid Akça – (Konuk Oyuncu) – 2014 Pek Yakında – Efektçi Ali – 2014 Kurtlar Vadisi Pusu Adsız – 2014 Aşk Oyunu – 2014 Karınca Kapanı – 2014 Galip Derviş – Plakçı (Konuk Oyuncu) – 2013 Ben Onu Çok Sevdim – Mükerrem Sarol – 2013 Yalan Dünya – 2012 Keşanlı Ali Destanı – 2012 Crysis Warhead – 2009 Orada – 2009 Benim Annem Bir Melek – 2008 Kollama-2008 Kabadayı-2007 Göbek Bağı – 2007 Semum – 2007 Avrupa Yakası (dizi) – 2006 Hokkabaz- 2006 Kınalı Kuzular: Bir Tutam Saç – 2006 İnşaat – 2003 Vizontele Tuuba – 2003 Ölümsüz Aşk – 2003 Dar Alanda Kısa Paslaşmalar – 2000 Üzgünüm Leyla – 2000 Parça Pinçik – 2000 Bizim Çocuklar – 2000 Yılan Hikayesi – 1999 Laleli’de Bir Azize – 1998 Tatlı Kaçıklar – 1996 Çiçek Taksi – 1995 Şaban Askerde – 1993 Teleflaş – 1992 İz Peşinde – 1989 Hanım – 1988