Dolar yeniden yükselişe geçti! Dolar 7.20 lirayı aşarken TL uzun bir aradan sonra negatif ayrışıyor

Güne hareketli başlayan dolar/TL 7.23 seviyesinin üzerine çıktı. Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklarda artışa giderek yeni bir sıkılaştırma adımı attı.

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Dolar/TL bir taraftan ABD tahvillerindeki yükseliş bir diğer taraftan ise iç siyasetteki tartışmalar nedeniyle baskı altında. Bu baskı ortamında dolar hızlı bir yükseliş gösterdi. Dolar saat 17:30 itibariyle 7.23 sınırını geçti. Piyasada neler oluyor, dolar neden yükselmeye başladı?

Saat 17:30 itibariyle piyasada son durum: Dolar 7.23 seviyesini aşarken, Euro da yükselişe geçti ve 8.78'i geride bıraktı. Borsa İstanbul ise düşüşte...

Merkez Bankası bu sabah müdahale etti

Merkez Bankası bu sabah itibarıyla TL zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı. TCMB’nin adımın net etkisine ilişkin açıklamayı kısa sürede yapması bekleniyor. Ekonomi yönetimindeki değişimin yaşandığı Kasım ayından bugüne neredeyse aralıksız her gün benzer para birimlerinden pozitif ayrışan TL’de dün negatif ayrışma görüldü.

TL’de dün görülen negatif ayrışma kasım ayı başından beri yaşanan yüzde 20’yi aşan değer kazancının ardından geldi. Kasım ayı başından beri TL benzer para birimlerinden açık ara pozitif ayrışmış ve kendisini takip eden en iyi ikinci para biriminin iki katından da fazla değer kazanmıştı.

Rezerv tartışmaları

Dolar/TL geçen hafta Ağustos 2020’den beri ilk kez 6.9’a kadar geriledikten sonra ABD tahvil getirilerindeki yükselişin gelişmekte olan ülke para birimlerine etkilerine yönelik endişelerle yeniden yönünü yukarı çevirmişti.

Bu endişelere geçen hafta itibarıyla TCMB rezervlerindeki düşüş tartışmaları da eklendi. Ana muhalefet Partisi CHP’nin Merkez Bankası rezervlerindeki azalışla ilgili son dönemde tartışma yaratan sorularının da etkili olduğu belirtiliyor.

"TL bu hafta iyi bir performans göstermiyor"

Bluebay Asset Management’ten Timothy Ash, “Albayrak’ın geri dönüyor gibi gözükmesiyle birlikte TL bu hafta iyi bir performans göstermiyor. Piyasalar büyük ihtimalle kendisinin ekonomi politikalarına yakın bir konuma gelmeyeceğini umuyor” dedi.