Melik Bin Abdullah kimdir Kuruluş Osman'daki Melik Bin Abdullah tarihteki yeri

ATV ekranlarının çarşamba akşamlarına damgasını vuran dizisi Kuruluş Osman'da Melik Bin Abdullah karakterine hayat veren oyuncu kimdir, gerçekte kim oynuyor araştırması merak edildi. Kuruluş Osman'da Melik Bin Abdullah karakterine Tekin Temel hayat veriyor.

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ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'daki Melik Bin Abdullah kimdir, tarihte var mı? Tekin Temel kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen detaylar...

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da bu hafta heyecan dolu gelişmeler yaşanıyor. Kuruluş Osman'a katılan Mert Turak, Tekin Temel ve Yağızkan Dikmen dizinin yeni bölümde izleyici karşısına çıktı. Peki, Kuruluş Osman Melik Bin Abdullah kimdir, tarihte var mı? Tekin Temel kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Tekin Temel kimdir: Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. 24 Haziran 1968 tarihinde Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü 1996 yılında bitirdi.

İşte oyuncuya dair merak edilen bilgiler...

Tekin temel, 1995 yılından itibaren Çiçek Taksi, Hür Adam, Aşk ve Günah, Acı Hayat, Sevdaluk ve İntikam gibi birçok film ve dizide oynadı. Son yıllardaki çalışmalarında; 2018 yılından itibaren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fuat karakterini, 2019 yılında rol aldığı Afili Aşk dizisinde Yekta Veziroglu karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Zaptiye / Oyuncu - 2017

Buyur Burdan Kaç ! / Oyuncu - 2014

Cimri / Simon Efendi - 2004

Para / O - Benzeri