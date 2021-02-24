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Eskişehir'de adliyeden firar! İcra müdür yardımcısı 5 milyon lirayı zimmetine geçirmiş

Demirören Haber Ajansı

ESKİŞEHİR'de 7’nci İcra Müdür Yardımcısı E.K. hakkında, zimmetine para geçirdiğinin ortaya çıkmasıyla soruşturma başlatıldı. Adliyeden 'sigara içme' bahanesiyle dışarı çıkan şahıs, firar etti.

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Eskişehir 7'nci İcra Dairesi Müdürlüğü'nün emanet kasa ve banka hesaplarında yapılan ilk bilirkişi incelemesinde, müdür yardımcısı E.K.’nin zimmetine 3 milyon 800 bin lira geçirdiği tespit edildi.

Yapılan detaylı incelemede ise bu rakamın 5 milyon lira olduğu ortaya çıktı.

Bunun üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatan E.K. adliyedeki görev yerinden, ‘sigara içme’ bahanesiyle dışarı çıkıp, firar etti.

E.K. hakkında yakalama kararı çıkartılırken, hesaplardaki incelemenin sürdüğü bildirildi.

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