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İzmir'de kapı yüzünden bu hale geldi bir anda oldu! 55 dikiş atıldı

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'de 28 yaşındaki aşçı Caner Yiğit Aydoğan, fark etmediği cam kapıya çarpınca vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler oluştu. Aydoğan'a 55 dikiş atıldı.

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İzmir'de restoranda aşçı olarak çalışan ve bir televizyon kanalında yemek programı yapan Caner Yiğit Aydoğan, pazartesi günü, manava alışverişe gitti. Programa yetişme telaşı yaşayan Aydoğan, hızla kapıya yöneldi. Ancak yeni temizlenmiş sürgülü cam kapıya, çarptı. Kırılan cam, Aydoğan'ın yüzünde ve bacaklarında derin kesikler oluşturdu.

İhbar üzerine gelen ambulansla Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydoğan aynı gün taburcu edildi. Ancak Balçova ilçesindeki evine götürülürken kanama nedeniyle yolda fenalaştı. Genç aşçı, bu kez Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada, Aydoğan'ın kesiklerine 5 saat süren operasyonla yeniden dikiş atıldı. Genç aşçı, vatandaşlardan dikkatli olmalarını, iş yeri sahiplerinden de kapı ve camlara uyarı işaretleri koymalarını istedi.


"Zor zamanlar geçirdim"
Başına gelen talihsiz olayı görünmez kaza olarak nitelendiren Caner Yiğit Aydoğan, "Bacağımdaki kesik ciddiydi. Allah'tan damarlarla ilgili bir sıkıntı olmamış. Damara rast gelseydi ölebilirdim. Bacağımdaki kesik dikildi. Şu an vücudumda 55 dikiş var. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi personeline müteşekkirim. Zor zamanlar geçirdim. İşletme sahiplerine tavsiyem camlı bölgeler, camlı kapılar olduğu zaman mutlaka ya bir film, ince siyah bir film takmaları ya da el yazısıyla da olsa bir yazı yazılması, çok önemli ve hayat kurtarıcı olabilir. Şu an hayatta olduğuma şükrediyorum. İnşallah başkasının başına gelmez" dedi.

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